BILO JE ILI RIJALITI ILI DA ZAJMIM PARE OD ZELENAŠA: Influenser koji pratiocima traži NOVAC ZA STAN sad ima NOVU MOLBU za njih!

Influenser Vladimir Zvekić, poznatiji kao Veseleen, koji je pozvao svoje pratioce da mu svako od njih uplati po evro, kako bi mogao da kupi stan, govorio je o svom postupku i reakciji javnosti.

Naime, Vladimir je gostovao u jutarnjem programu televizije Prva, kao i advokatica Ana Selak. Ona je ispričala sve poznate činjenice vezane za pravni aspekt ove priče, dok je Zekić ispričao svoju stranu priče.

- To je bila samo šala koja je pošla po zlu. Ja sam uradio nešto što svi iz ove branše imaju "od vremena, pa do sad". Ovo je način na koji ljudi prate jutub kreatore, influensere, blogere, i ako ih vole i cene, daju određenu svotu novca, kao neku vrstu stimulansa, kako bi nastavili da rade to što rade. I to je sasvim normalna pojava i ne znam što se digla velika frka - počeo je priču influenser.

Zvekić je ispričao kako je u razgovoru sa prijateljem došao do određenog stana koji mu se svideo i podelio je to na društvenim mrežama. Imao je deo novca za stan, a na nagovor svojih pratilaca je rešio da otvori Patreon, GoFundMe i ostale platforme koje ljudi koriste, a preko kojih se uplaćuje novac.

- Razmišljao sam da l' da uđem u neki rijaliti, da l' da zajmim od zelenaša pare, pa sam se i našalio i upitao pratioce da li je neko tajkun ili skriveni bogataš koji bi mi dao 50.000 evra, a da ne moram da mu vratim. Sve je bila interna šala, ali sve je to otišlio po zlu - ispričao je jutjuber i dodao:

- Prvo nisam ni hteo da otvorim te račune, tek na nagovor prijatelja sam to uradio. Za sad nismo skupili ni šesnestinu od ukupnog iznosa za taj stan i ako se to desi, ja ću to kupiti svojim stambenim kreditom, za koji radim i za koji ću znati do kraja nedelje da li će biti ostvariv.

Na pitanje da li je Veseleen uradio nešto proitvzakonito advokatica je odgovorila da nije u smislu krivičnog dela, ali da sve ovo ima elemenata prekršaja. Veseleen je rekao da se ne boji inspekcije, jer zna ko je on i šta radi.

- Ja sam ovo počeo iz ljubavi, radio sam godinama pro bono i novac mi nije prolazio kroz glavu. Problem je što me ljudi sad optužuju da manipulišem masom i tražim nešto. Da sam takav, pa ja bih to ranije uradio. Ljudi su počeli da projektuju svoje nesigurnosti i zlobu kad su videli da mi drugi uplaćuju novce - rekao je influenser.

Na napad da među njegovim pratiocima ima mnogo dece, žustro je reagovao:

- Ma kakva deca, gde je dokaz. Sve postoji napisano, tačna brojka, koja ciljna grupa, kad, zašto i koga prati. Oko 5 procenata su deca od 9 do 14 godina. Ja više ciljne grupe imam kod ljudi preko 65 godina. Pa šta vam to govori? - dodao je Zekić i zamolio da mu ljudi više ne uplaćuju pare na te račune jer očigledno time staje na žulj mnogima.

