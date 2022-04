UZELA SI SVE, SAD ŽELIŠ MOJU KRV, EVO, REŽI ME: Džoni Dep na suđenju otkrio kako je došlo do vađenja NOŽA u svađi s Amber Herd

Džoni Dep je na suđenju ispričao kako je Amber Herd htela da se sastane s njim u San Francisku nekoliko meseci nakon što je protiv njega podnela zabranu prilaska zbog nasilja u porodici i podnela zahtev za razvod.

Dep je završio svoje svedočenje u ponedeljak govoreći u sudnici u Ferfaksu u Virdžiniji o tome kako je želeo izlazak iz braka s Herd "mirnim" završetkom za obe strane.

Glumac je svedočio o svemu, rekapitulišući burne trenutke iz njihove veze, koja je započela tokom promocije njihovog filma, "The Rum Diary", iz 2011. godine. Venčali su se u februaru 2015, a Herd je podnela zahtev za razvod u maju 2016. Njena zabrana prilaska protiv Depa podnesena je manje od nedelju dana nakon podnošenja zahteva za razvod.

foto: Profimedia

Jeziva pretnja

Govoreći o audiosnimku iz jula 2016, koji je prikazan na sudu, a u kojem je Dep pretio da će se poseći dok ga je Herd molila da prestane, Dep je rekao da je Herd htela da se sastane s njim, uprkos zabrani koju je imala protiv njega.

"Otišli smo u hotelsku sobu kako bismo mogli da završimo raspravu koju je ona htela da ima sa mnom u San Francisku", rekao je Dep. Bio je u to vreme u gradu na turneji sa svojim bendom.

"Bio sam prilično zbunjen zašto sam u tom trenutku pozvan kod nje jer su sve vesti bile samo o činjenici da sam joj navodno učinio sve te užasne stvari", nastavio je Dep.

"Tako da su me nagovorili da odem tamo i sreo sam se s njom u nadi da će povući svoje laži kojima je svet sada nahranjen. Ni na koji način nije bila spremna na to, a ja nisam mogao da razumem zašto sam tamo - sve je bilo oduzeto od mene, moja deca nisu mogla da pobegnu od činjenice da je sve ovo propalo."

foto: Profimedia

"Namamila me na sastanak"

Dep je rekao da je osećao da ga je Herd namamila na taj sastanak "pod lažnim izgovorom".

"Ne znam šta je tražila, pa sam imao nož u džepu i samo sam izvadio nož i rekao: 'Evo - reži me, to je ono što želiš da uradiš. Na kraju si uzela sve. Ti želiš moju krv? Uzmi je. Uzmi moju krv.' A ona je onda rekla: 'Ne, ne'. Tad sam ja rekao: 'Gledaj, ako to nećeš da uzmeš iako želiš, znam da želiš - to je sve što mi je preostalo - uzmi.' Da ona to nije htela da uradi, ja bih to uradio, jer sam bio psihološki, emocionalno slomljen. Bio sam pri kraju", ispričao je glumac.

Podsetimo, Dep tuži Herd za klevetu zbog članka iz 2018. koji je napisala za Washington Post o preživljavanju porodičnog nasilja, iako Depa nikada nije spomenula po imenu u članku. Dep je prvobitno podneo tužbu od 50 miliona dolara u martu 2019.

Optužbe o nasilju Depov advokat nazvao fiktivnim

Tokom uvodnih reči ranije ovog meseca, Herdov advokat Ben Rotenborn rekao je da će dokazi pokazati da je pretrpela porodično zlostavljanje od Depa koje je "uzelo mnoge oblike", uključujući fizičke, emocionalne, verbalne i psihološke, kao i "seksualno Depovo nasilje". Depov portparol negirao je te optužbe, nazivajući ih "fiktivnim".

foto: Profimedia

Dep, koji je više puta pod zakletvom rekao da nikada nije udario Herd ili bilo koju drugu ženu, takođe je upitan o incidentu u decembru 2015. u kojem je navodno udario Herd glavom, koja je tada zadobila modrice na licu. On se "žestoko" nije složio s izjavom da ju je namerno udario glavom, tvrdeći da se radilo o nezgodi dok je pokušavao da je obuzda.

"Pokušavao sam da obuzdam gospođu Herd. Ali 'udarac glavom' - to je prilično ekstremna definicija toga", rekao je.

Osim toga, tekstualne poruke su pokazale da se glumac šali o ubistvu bivše supruge i seksu s njenim izgorelim trupom.

Bračna savetnica: Napuštanje je bila njena najgora noćna mora

Jedan od Depovih svedoka, njihova bivša bračna savetnica dr Lorel Anderson, posvedočila je ranije ovog meseca da se par "upuštao u ono što je ona videla kao međusobno zlostavljanje". Anderson je tvrdila da bi Herd ponekad pokretala svađe kako bi Depa "zadržala uz sebe" jer je "napuštanje bila njena najgora noćna mora". Terapeutkinja je rekla da je takođe primetila "više" malih modrica na licu Amber Herd.

foto: Profimedia

Još u novembru 2020., Dep je izgubio tužbu za klevetu protiv britanskog tabloida The Sun jer ga je nazvao "prebijačem žena". Sud je potvrdio tvrdnje medija kao "suštinski istinite", a Herd je posvedočila da potkrepi te tvrdnje.

U martu 2021. njegov pokušaj da poništi odluku je odbijen. Herd se još nije izjasnila u ovom suđenju.

(Kurir.rs)

Bonus video:

00:29 FANOVI VRIŠTE U TRANSU! DŽONI DEP STIGAO U PREDSEDNIŠTVO: Evo šta je na samom početku uradio slavni holivudski šmeker!