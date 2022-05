OVO SE DEŠAVA PRVI PUT U ISTORIJI: Bugarski predstavnik na Evroviziji dobija neverovatnu podršku od VELIKIH MUZIČKIH IMENA!

Bendu Intelligent Music Project, koji će na predstojećoj pesmi Evrovizije predstavljati Bugarsku, podršku su prižile istinske svetske rok legende.

foto: Yuliana Baron

Romiju Romeru i ekipi, koji se u Torinu takmiče s pesmom "Intention", video poruke su poslali, između ostalih, Di Snajder iz Twisted Sister, Doro, Aksel Rudi Pel, Erik Blum iz Blue Öyster Culta, Tod Sukerman iz Styxa, Bobi Rondineli iz Rainbowa i Black Sabbatha, Rodžer Earl iz Foghata, Džef Skot Soto iz Yngwie Malmsteen banda i Journeyja, gitarista Ozija Osbourna - Gas G, bubnjar Yngwie Malmsteen banda i Journeyja, Tim Pirs koji je snimao s Majklom Džeksonom i Bon Džovijem i mnogi drugi.

To je prvi put i istoriji Evrovizije da se velike rok zvezde uključe i daju ovakvu podršku jednom učesniku. Posle gostovanja u Beogradu (gde im je Konstrakta poslala pozdrav na bugaskom jeziku, a oni joj potom uzvratili istom merom) i Zagrebu, ekipa iz Intelligent Music Project zaputila se u Torino gde su već održali prvu probu za predstojeće polufinale koje je zakazano za 10. maj gde će nastupiti pod brojem sedam. Na probi je IMP predstavio deo svog spektakularnog nastupa za koji su pripremili i impresivnu scenografiju koja uključuje trometarske sferične strukture, lasere, i rasvetu koja će publiku ostaviti bez daha.

- Sve je počelo tako što sam zamislio značenje pesme "Intention". Za mene je pesma kao unutrašnja avantura. I kao u svakoj avanturi, postoji potreba za borcima, za likovima. Za mene, muzičari koji će izaći na scenu su borci, ali svakom borcu je potreban neki centar gravitacije, ako mogu tako da kažem, a meni je bio potreban takav centar. Tako mi je sinula ideja o ovom "jezgru zvuka". To je ogroman zvučnik, pun svetlosnih efekata koji će širiti energiju sa bine na sve u sali i ispred TV ekrana. "Core of Sound" odaje počast legendarnom bendu Grateful Dead, čiji je zaštitni znak tzv. "zid zvuka" - kaže kreativni direktor nastupa benda Andrea Čeli.

Ali to nije sve. Vredna ekipa iz Intelligent Music Projecta uz e pripreme za veliki nastup na Eurosongu predstavila je i novu pesmu "New Hero" s predstojećeg albuma "Unconditioned" koju prati i emotivan video spot koji reflektuje aktuelnu ratnu situaciju. Pesma nosi jasnu poruku: zaboravimo svoj ego, ljutnju i strah i počnimo da živimo za one koji nas okružuju.

- Imamo mnogo toga da kažemo kroz našu muziku i zato je, posebno u teškim vremenima u kojima živimo, poruka ove pesme veoma važna. Mislili smo da je pravi trenutak da to podelimo sa našim fanovima - rekli su muzičari iz Intelligent Music Projecta.

- Efektivno delovanje u ovom trenutku, bez obzira na poteškoće, ključ je za napredak. Važno je znati da se ništa ne postiže jednostavnim rečima. Lako je stajati nem u gomili i slušati tuđa uputstva. Teže je, ali mnogo efikasnije kad osoba ima svoje mišljenje i sopstveni metod suprotstavljanja nepravdi, iako često sam i bez razumevanja drugih - objasnio je dr Milen Vrabevski, koji je autor muzike i tekstova za "Intention" i "New Hero", takođe osnivač i producent Intelligent Music Projecta i dodao:

- Želimo da pokažemo koliko su deca zaista važna, koliko je važno voleti ih i vaspitavati sa pravim vrednostima – da donose hrabre odluke i žive za njih - jer su oni novi heroji.

(Kurir.rs)

