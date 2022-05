ZBOG NJEGA JE ZAMALO ODUSTALA OD ULOGE ŽIVOTA! Na kraju joj se ipak izvinio: JECAO JE i govorio da me voli

Dženifer Grej uvek će se rado prisećati Patrika Svejzija. Naime, pre snimanja kultnog filma "Prljavi ples", ovaj dvojac bio je posvađan. Dženifer se sada prisetila kako joj se na setu izvinjavao sa suzama u očima.

62-godišnjakinja je otkrila kako je njen pokojni kolega iz serije "Prljavi ples" jecao dok joj se izvinjavao na snimanju njihove ljubavne drame iz 1987. Par je prethodno zajedno glumio u "Red Dawn" iz 1984. godine. Glumica je priznala da je zbog njihove svađe oklevala oko prijave za "Prljavi ples" sa Svejzijem.

- Patrik se uvek sa svima šalio i smišljao podvale, bio je dominantan muškarac i ja to nisam mogla da podnesem. Samo sam razmišljala o tome kako mi ga je dosta - prepričava Dženifer njihov odnos.

Hemija među njima vidljiva je i u filmu

Kasnije ju je privukao sebi i izvinio joj se za sve pređašnje postupke. Rekao joj je da je voli i da mu je žao, te da je svestan toga da ona ne želi s njim da radi na filmu.

- Meni su tada navrle suze na oči, ali ne iz istog razloga. Pomislila sam kako pokušava da me obradi, neprestano je govorio kako bismo mogli "da ubijemo" ako nastavimo da snimamo. Ušli smo u prostoriju i on me je uzeo u naručje, a ja sam bila van sebe - opisala je Grej.

Upravo je ta hemija među njima učinila film kultnim u narednih nekoliko decenija.

