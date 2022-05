AMBER HERD PRIZNALA NA SUDU DA JE SLAGALA: Obećala 7 MILIONA dečjoj bolnici, a dala im NEKU BEDU! Ostalo potrošila!

Pritisnuta dokazima, Amber Herd konačno je priznala da nije isplatila obećanu donaciju od 3.5 miliona dolara ACLU-u, američkoj neprofitnoj organizaciji - civilnoj uniji koja se bori za slobodu, nakon što je tvrdila da je novac od razvoda donirala u humanitarne svrhe.

foto: Profimedia

Svedočeći prethodno tokom suđenja u Los Anđelesu pred koji ju je izveo bivši suprug Džoni Dep s namerom da pokaže da laže ceo svet godinama optužujući ga da ju je zlostavljao, Amber je konačno priznala da nije donirala novac „jer ju je Dep tužio“. Međutim, nekadašnja manekenka i glumica je nekoliko puta pod zakletvom tvrdila i na ovom sudu i tokom prethodnog procesa 2020. u Velikoj Britaniji da je celu sumu donirala u dobrotvorne svrhe.

Herd se pojavila i u holandskom šou RTL Late Night 2018. i rekla:

-Ukupno je donirano sedam miliona dolara, podelila sam ih između ACLU-a i Dečje bolnice u Los Anđelesu. Nisam htela ništa da uzmem za sebe!"

Herd je sada na sudu rekla da još nije uplatila punu donaciju jer ju je Dep tužio za 50 miliona dolara u martu 2019.

foto: Profimedia

- U potpunosti nameravam da ispoštujem sva svoja obećanja. Volela bih da Džoni prestane da me tuži, tada bih mogla da dam pare, ali on to neće - dodala je.

Terens Dogerti, glavni operativni direktor i glavni savetnik ACLU-a, svedočio je ranije na sudu i rekao da je do sada od bivše supruge Džonija Depa, ili u njeno ime, donirano ukupno 1.3 miliona dolara. Od tog novca ona je direktno donirala 350.000 dolara u decembru 2018. i od tada više nije uplaćivala ni centa. Dep je platio 100.000 dolara, a još 350.000 dolara stiglo je iz fonda firme za investicije "Fidelity".

Još jedna uplata od 500.000 dolara došla je s računa „Vanguard“, takođe firme za investicije, za koju je prvi čovek ACLU rekao da veruje da je to fond koji je osnovao Ilon Mask, s kojim je Herd varala supruga.

foto: Zorana Jevtić, EPA/BRITTA PEDERSEN, AP/Evan Agostini

Alen Brejdehoft, Amberina pravna zastupnica na suđenju u Los Anđelesu, pitala je ranije zašto je Herd prihvatila nagodbu od Depa od sedam miliona dolara.

- Nije me bilo briga za novac. Rečeno mi je da ako ne pristanem na iznos koji se može poništiti, nikada se nećemo nagoditi. Uzela sam daleko manje od onoga što su mi nudili i na što sam imala pravo i donirala - rekla je.

Samo je, kaže, „želela svoju sigurnost i svoju budućnost, a on je to ugrozio… Želela sam da me ostavi na miru i to govorim od 2016. Godine“, objasnila je.

