NJEN ŽIVOT NE BI MOGAO SVAKO DA PREŽIVI: Glumica pretpela zlostavljanje i smrt sestre, ali i prevaru za koju je SAZNALA IZ MEDIJA!

Američka glumica i rediteljka, Lora Dern, već je dugo godina dobro poznato lice Holivuda, a na policama ima brojne nagrade, kao što su Oskar, Emi i nekoliko Zlatnih globusa.

Danas je najpoznatija po uspešnoj seriji “Nevine laži”, ali karijeru je započela još kao šestogodišnja devojčica.

Rodila se u porodici glumaca, a njeni roditelji Dajan Lad i Brus Dern upoznali su se na setu zajedničkog filma. Lora je odrasla s majkom i bakom pa je oca retko viđala otkako se rastao od njene majke kada su joj bile samo dve godine, a svoju stariju sestru nikada nije upoznala. Njena sestra Dajana preminula je kada je imala samo 18 meseci nakon što je pala u bazen.

foto: Amy Sussman / Getty images / Profimedia

Ta tragedija obeležila je Lorin život, a njena majka se trudila da joj što više omogući i dopustila joj je da se odmalena bavi glumom.

Već sa šest godina se pojavila u filmu “White Lightning”, u kojem joj je majka glumila, a obe su dobile uloge i u drami “Alice Doesn’t Live Here Anymore”. Zajedno su zaigrale u romansi “Wild at Heart”, i to mamu i ćerku, a za film “Rambling Rose” su zaradile nominacije, Lora u kategoriji najbolje glumice i Dajana za najbolju sporednu glumicu, što se dogodilo prvi put u istoriji.

Uprkos tome što se činilo da s roditeljima ima sjajan odnos, tužila ih je kada je imala 15 i tražila emancipaciju. Oni su joj branili duža putovanja na filmske setove, što ju je ljutilo. Lora je pobedila na sudu, a kasnije je rekla da uprkos tome ima dobar odnos s roditeljima i da je to uradila iz funkcionalnih razloga.

Lora je imala i turbulentan ljubavni život, a pravi šok joj se desio zbog veze s 12 godina starijim kolegom Bili Bobom Torntonom. Naime, Bili Bob i Lora bili su u vezi kada je on objavio da se venčao s Anđelinom Džoli 2000. godine. Lora je u tom trenutku snimala film, a on se odselio bez ijedne reči. O svemu je saznala iz medija, a kasnije s njim nikada više nije razgovarala.

Loru su često povezivali s Bredlijem Kuperom, ali ona je odbacila navode o njihovoj ljubavi i rekla da su samo bliski prijatelji. Udala se 2005. za muzičara Bena Harpera i maju sina Elerija i ćerku Džaju. Par se razveo 2013. godine.

foto: Amy Sussman / Getty images / Profimedia

Dern je inače poznata kao glumica koja čvrsto stoji na zemlji, a tokom svoje bogate karijere postavila je jedno pravilo koje su svi s kojima je radila morali da poštuju. Nikada nije pristala na golotinju, ali to je ipak prekršila zbog filma “Wild at Heart”, u kojem je snimila golišave scene s Nikolasom Kejdžom. Objasnila je da se toliko unela u scenario da je odlučila da napravi izuzetak i rekla da se jako zabavila istražujući hipersek*ualizovani svet.

Inače, tokom #MeToo pokreta glumica je otkrila da je doživela sek*ualno zlostavljanje kao 14-godišnjakinja i da joj je mama u teškom periodu nakon toga bila velika podrška. U tom periodu se borila i sa depresijom.

(Kurir.rs/Alo)

Bonus video:

08:24 BRETELE JEDVA DRŽE GRUDI! Srpska glumica u nikad izazovnijem izdanju