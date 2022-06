OSTALO MI JE SAMO DA SE POJAVIM U BELOJ KOŠULJI DA ME STRELJAJU! Veliki intervju Branislava Lečića, progovorio o svim NAPADIMA!

Lečić je, između ostalog, naveo da je glumica pred različitim ustanovama davala različite iskaze, a bilo je i brojnih drugih nelogičnosti u njenim izajavama kao i da je on u javnosti satanizovan.

Lečić se dotakao i slučaja Džoni Depa, koji je za mnoge, na žalost predstavljao samo vid zabave. Iza vela rijalitija krije se nerazumevanje društvene stigme sa kojom se brojne žrtve nasilja i dalje suočavaju.

foto: SplashNews.com / Splash / Profimedia

Dokaz za to je upravo ovaj slučaj poznatog glumačkog para, a sličnu situaciju doživeo je i sam glumac Branislav Lečić koga je mlađa koleginica optužila za silovanje.

foto: Kurir TV

O tome kako komentariše presudu u korist Džonija Depa i da li se u ovakvim sporovima pobeđuje ili gubi, govorio je glumac Branislav Lečić gostujući u emisiji "Puls Srbije" na Kurir televiziji.

- Ovo je potpuno različito, radi se o braku, bili su u zajednici i došlo je do zlostavljanja. Sama ta pojava da se muško ženski odnosi tako komentarišu je preseljenje pravnog sveta u medije. U mom slučaju nije bilo osnova za te optužbe. Stvar je u tome da se diskredituju osobe koje postoje u politici, kulturi itd. Ja sam na svom slučaju video za tih pet meseci video da je grupa jednih medija napravila od toga već gotovu stvar, bio sam satanizovan u medijima i jedino što mi je preostalo da se pojavim negde u beloj košulji da me streljaju. Ne treba mene niko da podržava, ali ovo su ozbiljne optužbe. Ja prezirem nasilje, pogotovo nad ženama. Ja samo želim istinu - rekao je Lečić.

foto: Kurir TV

Lečić ističe da između njega i Danijele Štajnfeld nije postojalo ništa više od prijateljstva i zajedničkog rada na predstavi.

- Niti sam ja uticajan, niti moćan. Ja sam glumac i radim svoj posao. U ovim slučajevima to ne znači ništa, policija je radila svoj posao. Ona je 8. maja 2012 godine prijavila viktimološkom centru silovanje, ispostavilo se da to nema veze sa tim. Devojka je lutala, kontradiktorne informacije je davala i to je mimo istine. Ništa više od prijateljstva i zajedničkog rada na predstavi nije bilo - ispričao je Lečić.

Smatra da je u javnosti satanizovan bez ikakvih dokaza.

U slučaju Džonija Depa, to je prenošeno javno i mogu razumeti da je došlo do podele. On je imao priliku da javnost vidi te činjenice, a kod mene nije bilo toga. Kada su došli dokazi, mediji su se povukli. Nisam imao mogućnost da ispričam o čemu se radi i ostao sam na nivou ličnih utisaka a ne činjenica. Satanizovali su me bez ikakvih dokaza - rekao je Lečić gostujući u emisiji "Puls Srbije" na Kurir televiziji.

foto: Kurir TV

"Da se ne bavim p olitikom, ovo se nikada ne bi desilo", izjavio je Lečić.

- Da se ne bavim politikom, ovo se nikada ne bi desilo. Nikada mi se ne bi desio skandal sa Danijelom Štajnfeld. U ovakvim slučajevima je najbolje pustiti istinu da govori. Da se razumemo, ja sam za to da se ovakve stvari obelodane i da se nađe način da se ovakve stvari preduprede. Opasna stvar je kada vi izgubite kredibilitet. Merima nema nikakve veze sa ovom pričom, mislim da bi trebali da se raspitate o životu Merime Isakovič. Biografija dosta govori, tu se krije možda motiv. Ovo je za mene pokušaj ubistva mene. U svom životu ne znam kako bih ikada mogao da živim sa činjenicom da sam nekoga silovao, ne bih mogao sekundu da živim nakon toga. Podneo sam ovo na nogama zahvaljujući tome što verujem u Boga. Imam veru i vratio sam se nazad, trpim dosta u svojoj profesiji ali one su prolaznog karaktera - ispričao je Lečić.

Kurir.rs/M.L.

