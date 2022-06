TANJA BOŠKOVIĆ ZBOG OVE LJUBAVI OSTALA BEZ OCA SVOJE DECE: Lepa glumica obožavala Dejana, ali on preko OVOGA nije mogao da pređe!

Tanja Bošković, jedna je od najvećih glumica na ovim prostorima je otvorila dušu i otkrila detalje raskida koji je ostavio dubok trag.

Glumica je, naime, sa bivšim partnerom, rediteljem Dejanom Karaklajićem dobila dvoje dece, kaže da je uprkos brojnim nesrećnim ljubavima i dalje uvek nasmejana.

foto: Dragan Kadić

- Bio je duhovit jedan čovek koga sam obožavala, a koji me je ostavio, i koji je rekao: "Ne vredi, ti si udata za pozorište" - kazala je Tanja jednom prilikom u emisji "Ekskluziv".

Tanja i tada komentarisala zašto se u javnosti pojavljuje uglavnom u prirodnom izdanju, te da šminku koristi samo za potrebe uloga.

- I dalje idem nenašminkana, baš me briga da li će ko da me slika na sred ulice, baš me briga za sve komentare, nisam član nikakvih mreža niti me to zanima - istakla je ona tom prilikom.

(Kurir.rs)

