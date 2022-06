I NAKON 20 GODINA ME PITAJU KAKAV JE DŽORDŽ KLUNI U KREVETU: Ćutala decenijama, pa progovorila o vezi s najvećim zavodnikom

Između 1996. i 2007. godine, Lisa Snoudon, britanski model, televizijska i radijska voditeljka, pojavljivala se na listi 100 najseksi žena časopisa FHM svake godine. Prošla je put od tinejdžerke modela do radijske i televizijske zvezde, do aktivistkinje i velnes gurua. Sada se u intervjuu za The Sun požalila kako je još uvek pitaju: Kakav je Džordž Kluni u krevetu?

- Nikad ne govorim o tome - rekla je Snoudon, koja je Klunija upoznala na snimanju reklame za Martini 2000. godine i dodala: - Ponekad mislim da će na mojoj nadgrobnoj ploči pisati: "Džordž Kluni je jednom bio s Lisom Snoudon".

Mnogo pre no što se par upoznao, Lisa se bila ostvarila kao jedan od najomiljenijih i najbolje plaćenih britanskih modela.

Kao devojčica je sanjala da će se baviti plesom na West Endu, išla je u istu školu primenjenih umetnosti kao i Naomi Kembel i imala je velike planove. Kada je imala 19 godina, primetili su je skauti jedne agencije dok je u jednom londonskom klubu plesala na nekoj rejv žurki.

Ubrzo je počela da dobija angažmane za editorijale i reklame, da se pojavljuje u magazinima poput Vogue-a i Marie Claire. Nisu je angažovali da nosi revije jer bila je previše raskošna za modne piste i svet koji se tada divio "heroinskom šiku".

Obline su joj donosile probleme. Za The Sun je otkrila kako ju je jedna dizajnerka u Parizu udarila u grudi rekavši da su prevelike. U Milanu su je, nakon što je morala do kraja da se skine, rekli da mora da smrša. Ipak, muški magazini su je obožavali. Podjednako, voleli su je veliki brendovi. Rasna brineta plavih očiju ipak je zračila poput "devojke iz komšiluka", te je dobijala jedan za drugim angažmane za donji veš, proizvode za negu tela, kozmetiku. Kampanja za poznatu marku kukuruznih pahuljica ostvarila je ogroman, te izazvala neočekivani efekat - žene su se javljale zahvaljujući angažmanu žena s oblinama.

U intervjuu za The Sun, Snoudon je otkrila veliku ironiju - u školi su je maltretirali jer je bila mršava.

- Kada sam izašla na prvoj naslovnici magazina pomislila sam: "Pa, ko je sada jadna mala mršavica?" - prisetila se.

Na vrhuncu karijere zarađivala je 100.000 funti po snimanju. Bila je zvezda jedne od najpoznatijih reklama u poslednjih nekoliko decenija, one za poznatu marku muškog dezodoransa - u njoj je bila devojka iz lifta koja ne može da odoli smušenom tipu kom ništa nije jasno.

Povezivali su je s modelom Polom Skalforom, glumcem Garijem Dordanom, ali i s Dejvidom Valijamsom, članom žirija u britanskom Supertalentu.

Međutim, s Klunijem nije silazila s naslovnica.

Reklama u kojoj su se zajedno pojavili Lisa je prikazana kao domaćica glamurozne zabave koja otvara vrata zvezdi koja je baš tada napustila seriju "Hitna služba" radi snimanja filmova.

Videvši da je stigao praznih ruku, ona mu kaže: "Nema Martinija, nema žurke" i zatvara mu vrata pred nosom.

- Džordž je bio šarmantan, stvarno fin čovek, dobro se zabavio i bilo nam je super. Bilo je prilično divlje - rekla je u intervjuu kratko.

Iako je izgubila kontakt s glumcem koji je sada otac petogodišnjih blizanaca s advokaticom Amal, ostala je u jako dobrim odnosima s ljudima s kojima su se ona i Džordž družili, poput Mišel Merkin, bivše manekenke i TV voditeljke koja je sada udata za američkog milijardera Teda Vajta, ili pak Meta Dejmona i njegove supruge Lućijane Baroso.

Njena televizijska karijera krenula je 2006. godine s emisijom "British Next Top Model", koju je vodila i bila u žiriju do 2009. godine. Učestvovala je još u nizu projekata, a u "Plesu sa zvezdama" 2008. bila je treća u paru s profesionalcem Brendanom Koleom.

Te godine počela je da vodi jutarnji program na londonskom Kapital Radiju. Nakon sedam i po godina odlučila je da joj je dosta ustajanja u 4.30 ujutru i okrenula se novim izazovima. Počela je da se bavi velnesom, ima svoj podkast na kom raspravlja o mentalnom, fizičkom, emocionalnom i duhovnom zdravlju. Briga o sebi postala joj je važna kada je ušla u (pre)ranu menopauzu i postala je jedna od brojnih istaknutih aktivistkinja oko pitanja ženskog zdravlja. S televizijskim voditeljkama Devinom Mekolom i Marijeli Frostrap nedavno je Donjem domu britanskog parlamenta uručila svojevrsni akcijski plan kojim bi omogućili veću pomoć, savete i programe za žene u menopauzi.

Lisu redovno kontaktiraju žene koje žele s njom da razgovaraju o tome šta je naučila otkako je prošla kroz simptome perimenopauze u svojim ranim 40-im, a da nije ni znala šta se s njom događa. Pateći od anskioznosti, lošeg raspoloženja i nesanice, Lisa je potražila pomoć i nakratko je pila antidepresive pre nego što je krenula da uzima hormone.

- Strastveno želim da vrate svoje živote u normalu. Ljuta sam jer pređašnje generacije nisu imale sve te informacije koje danas imamo - objasnila je.

Priznala je da joj je, kao ženi koja je ceo život bila model, bilo jako teško kada se ugojila 20 kilograma.

- Bila sam malo slomljena kad mi ništa u ormaru nije pristajalo. Sedela sam na podu i plakala - priznala je.

Sada se više fokusira na ishranu s puno belančevina, povrća i vežbanje, posebno treninge snage. Ali neće uskratiti sebi omiljenu čokoladu, čips, vino i pivo...

- Ne vidim to kao svoj slatki greh, to je samo zadovoljstvo - rekla je. Stresa se, pak, oslobađa alternativnim metodama.

Za The Sun je otkrila i da joj je život bolji zahvaljujući vereniku, marketinškom stručnjaku Džordžu Smartu, s kojim je prvi put bila u vezi pre 20 godina dok je radila kao voditeljka na MTV-ju.

- Mi smo stvarno dobar tim. Drag je i prepun ljubavi - ispričala je.

- Bili smo zajedno davno, ali tada nije bilo pravo vreme za nas. Onda smo se ponovo povezali i zvezde su se poklopile.

Kad su ponovo postali par, 2015. godine, Lisini hormoni su počeli da divljaju, a kap alkohola bi je pretvorila u "ludaču".

- Bilo je dana kada nisam mogla da ustanem iz kreveta zbog iscrpljujućeg krvarenja tokom menstruacije, ali Džordž bi me samo držao u zagrljaju i govorio mi da će sve biti u redu - kazala je i dodala kako sada pazi koliko pije.

- Ponekad se kroz smeh sećamo kakva sam noćna mora znala da budem - ispričala je. Priznala je da je bila iz temelja uzdrmana kada je shvatila da neće moći da ima dece, ali Džordž ju je utešio, rekavši da je njemu dovoljno njih dvoje zauvek.

U intervjuu je govorila i o mogućem venčanju, ali je rekla da će, ako se ikad i venčaju, to biti maleno venčanje.

- Zapravo ne želim da trošim puno novca na svadbu. I draže mi je da to bude intimna prilika - objasnila je.

