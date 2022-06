VIOLA DEJVIS POBESNELA: Svi mi kažu da sam crna Meril Strip! Da niko nije kao ja! Ako je tako, onda me PLATITE KAO MERIL STRIP!

Veličanstvena glumica koju upravo gledamo u seriji "Prva dama" gde glumi lik Mišel Obame, oštro se osvrnula na svoj položaj u fabrici snova.

"Dobila sam Oskara, dobila sam Emi, dve nagrade Toni, radila na Brodveju, of-Brodveju, glumila sam na televiziji, filmu... sve sam to odradila. Imam karijeru koja verovatno može da se uporedi sa karijerama Meril Strip, Džulijen Mur, Sigorni Viver. Sve su one došle sa Jejla, Džulijarda, Univerziteta Njujork. Prošle su istim putem kao ja, a ipak nisam im ni blizu ni po zaradi, ni po šansama za posao, ni da im se primaknem. Kad se javim na telefon ljudi mi kažu: "Ti si crna Meril Strip. Niko nije kao ti!" U redu, ako niko nije kao ja, platite me koliko vredim! Platite me kao Meril Strip!"

foto: Profimedia

Viola Dejvis je četvrtom uzastopnom nominacijom za Oskara prošle godine za ulogu u filmu „Ma Rainey’s Black Bottom“ otvorila novi put za afroameričke glumice. Dejvis je time ušla u istoriju dodele Oskara što ju je učinilo afroameričkom glumicom koja je najviše puta nominovana.

Jedina je crnkinja koju su dva puta predložili za nagradu u kategoriji najbolje glavne glumice. Ova 56-godišnja glumica, koja je prethodno bila nominovana za „Doubt“, „The Help“ i „Fences“ koji su joj na kraju doneli statuetu 2016, donedavno je rekord u nominacijama od afroameričkih glumica delila sa svojim dobrom prijateljicom Oktavijom Spenser koja ih je takođe dobila tri.

foto: Profimedia

U istoriji dodele nagrada, jedina afroamerička glumica koja je uspela da dobije više od jedne nominacije je Vupi Goldberg, koja je takođe dobila statuu za ulogu u filmu „Ghost“ 1991. godine.

Kurir.rs/Women in World/The Female Lead/Lj. Jorgovanović

Bonus video:

00:04 URNEBESNO! Kako staviti kapu za plivanje u jednom potezu