S KIM NE SME DA PRIČA O PO*NOGRAFIJI I KOJI LIDER JE NEURAVNOTEŽENI ŽENSKAROŠ: Otkriveno šta piše u kraljičinim SOČNIM beleškama

Teško je zamisliti da bi kraljica bilo koje zemlje, a pogotovo staložena britanska kraljica Elizabeta II osetila potrebu da razgovara s drugim monarsima o pornografskoj industriji.

Međutim, pre nego što je upoznala dansku kraljicu Margaretu II, tokom njene posete Velikoj Britaniji 1974. godine, Elizabeti su savetovali da ne spominje "reputaciju Danske kao pornografske prestonice Evrope".

Ta priča je, kao i mnogo drugih detalja iz duge vladavine britanske kraljice, objavljena u knjizi Roberta Hardmana "Queen Of Our Times: The Life Of Elizabeth II". Hardman, kraljevski biograf koji za britanski Daily Mail piše o Vindsorima, rekao je kako je beleška o Danskoj i pornografiji bila uključena u brifing za kraljicu.

- Kad god se sprema za susret s bilo kojim svetskim liderom, uvek ima dve datoteke koje vrlo pomno proučava - objasnio je Hardman.

- Jedna se zove "beleške o osobi", a druga "teme koje treba izbegavati". Nema tu previše suzdržavanja, podaci su vrlo "u glavu", vrlo otvoreni. Na primer, jedan je unos u "beleškama o osobi" neimenovanog premijera jedne karipske države 1977. godine opisao kao "...neuravnoteženog, ponekad do granice sa psihičkim poremećajem, ženskaroša koga posebno privlače plavuše".

Pitanje pornografije pojavilo se u dosijeu "teme koje treba izbegavati" uoči sastanka s danskom kraljicom.

- Doduše, smatram da je malo verovatno da će se dve kraljice uopšte dotaći takvih tema. Ipak, upozorenje postoji - rekao je Hardman. On je, takođe otkrio važnost "modne diplomatije" i veštine kraljice Elizabete u tom području.

Prilikom svoje prve državne posete Nemačkoj, 1965. godine, što je bio istorijski trenutak, na svečanom banketu kraljica Elizabeta II je "pogodila u srž". Naime, naručila je za tu prigodu haljinu koja je odgovarala rokoko dekoru palate u kojoj je održan banket.

- Nije trebalo da kaže ni reč, to ih je apsolutno oduševilo. Bio je to neverovatan kompliment za domaćine. Postala je takva institucija da sada ima čak i svoj unos u nemačkom rečniku - objasnio je autor rekavši da Duden (rečnik standardnog nemačkoj jezika koji se stalno dopunjuje i trenutno je na 28. izdanju) radi za nemački jezik ono što Oksfordski rečnik radi za engleski.

- U njemu postoji "die Königin", dakle standardna, uobičajena kraljica. Ali sada postoji i "die Queen", a kao objašnjenje pojma navodi se Elizabeta II - zaključio je.

