VOLI SRBIJU, GOTIVI BEOGRAD: Popularni holivudski glumac oženio SRPSKU DOKTORKU! Oni su par IZ SNOVA, a EVO kako su se UPOZNALI!

Ovog glumca javnost je imala priliku da upozna u hit seriji "Bul" iz 2016. godine, u naslovnoj ulozi Džejsona Bula, ali ono što je javnosti malo poznato je da iza kamera uživa u braku sa doktorkom iz Srbije za koju ga vezuje divna ljubavna priča.

Sjajan je Majkl Vederli (53) u seriji "Bul", a zapažen je bio i u serijalu "NCIS", i brojnim drugim televizijskim i filmskim ostvarenjima, a u svetu filma je od 1990. godine.

foto: Printskrin/Instagram

Glumac je od 1995. do 1997. bio u braku sa Amelijom Hejnl, a onda se 2009. oženio doktorkom sprskog porekla Bojanom Janković koja privlači brojne poglede na javnim događajima, u društvu poznatog supruga.

Bojana i Vederli često dolaze u Srbiju

- Preselila sam se iz Srbije, otišla za Kanadu, ali meni je veoma važno da pomažem našim ljudima. Kada se stvorila prilika za to, kada sam se pridružila odboru direktora humanitarne organizacije, počela sam da aktivno radim na tome, da organizujem različite događaje kako bih povećala svest o problemima i o načinima na koje ljudi mogu da pomognu jedni drugima - rekla nam je dr Janković Vederli 2018. godine, dok je boravila u Srbiji. Boravak u našoj zemlji, te godine iskoristila je da Ginekološko-akušerskoj klinici "Narodni front" u Beogradu uruči porođajni krevet zahvaljujući čemu je komplentiran svaka sala u ovoj značajnoj ustanovi.

foto: Printskrin/Twitter

- Otkako sam postala mama, postalo mi je jasno koliko je to velika odgovornost i koliko faktora i stvari mogu da utiču na dete, na odgajanje deteta, a svi mi kao roditelji trudimo se da radimo najbolje što znamo - dodala je Bojana koja sa Vederlijem ima ćerku Oliviju (9) i sina Lijama (7) i koja često sa porodicom dolazi u našu zemlju.

Summer Summer Summer … It turns me upside down. Like a merry-go-round. pic.twitter.com/1JiP2xyoJe — Michael Weatherly (@M_Weatherly) June 17, 2022

- Od 13. godine sam se trudila da svako leto provodim u Srbiji, koliko god sam imala vremena za to. A sada mi je to naročito važno zbog dece kako biih ih upoznala sa porodicom, bliskim prijateljima, kumovima, tradicijom, duhom života. Bitno je to za njihovo odrastanje. Na neki način dolazim i zbog sebe i zbog njih - ispričala je Boojana, pa dodala par reči i o suprugu.

- Voli Majkl Srbiju. Pre godinu dana preselili smo se u Njujork i neki delovi tog grada veoma podsećaju na Beograd. S obzirom na to da je on odrastao u Njujorku, razume Beograd kao grad, jednostavno razume život ovde. Možda on ne bi razumeo naše predstave, ali mu je stil života blizak. Recimo, u Njujorku odlazimo na predstave, idemo u kafiće, imamo balans svega što, iskreno, i naša prestonica nudi. Ovo je jedan divan grad - zaključila je doktorka.

Kako je doktorka upoznala holivudsku zvezdu

Bojana je Majkla upznala 2007. godine na koncertu Stinga i grupe "Polis" u Vankuveru .

- Prišao nam je tada Majkl, pravio se da nas poznaje, rekavši mi - "Draga ,izvini što kasnim. Morao sam da završim neki posao u kancelariji" - onda se okrenuo momcima, mahnuo im i rekao - "Ja sam Majkl, drago mi je. Da li želite da nam se pridružite?" - Momci su nas odmah ostavili na miru. Ustao je rekavši da je obavio svoj posao i otišao. Kasnije se, naravno, vratio. Divno smo razgovarali. Budući da nemam naviku da gledam televiziju, nisam imala pojma da je on glumac dok mi nije rekao. Međutim, moja praktična priroda nije mi dozvolila da razmišljam o nekoj romantičnoj budućnosti, jer šta ja studentkinja medicine iz Srbije u Kanadi imam zajedničko s američkim glumcem u Holivudu - izjavila je Bojana u jednom intervjuu.

Kako se "nosi" sa popularnošću supruga?

- Za mene je uvek osvežavajuće to što se Majkl bavi jednom karijerom koja je toliko različita od medicine. Postoje naravno i sličnosti među njima na nivou onih svakodnevnih obaveza. A oboje imamo razumevanje i poštovanje za ono što druga osoba radi i to tako jednostavno funkcioniše. Hvala Bogu, imamo privatnost. Na svu sreću dobro balansiramo. Svi u porodici smatramo da je Majklova slava veliko priznanje i zaista mu se divim koliko je postigao u karijeri. To je ta popularnost koja dolazi ako neko uspe u poslu kojim se on bavi. Cenimo i zahvalni smo na tome - istakla je ova, naizgleda, vrlo ostvarena žena.

Kurir.rs

Bonus video:

01:59 JOVANA JEREMIĆ IDE POD NOŽ! Popularna voditeljka se odlučila na drastičan potez: Menja ovo na sebi VIŠE NEĆE BITI ISTA!