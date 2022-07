BAKA PRASE ŽESTOKO OPLEO PO JEZIKU O MUĐI: Prodao se za 5,6 hiljada evra, pogazio je sve za šta je vredeo! (FOTO)

Popularni jutjuber Bogdan Ilić, javnosti poznatiji kao Baka Prase, "isprozivao" je jutjubera i gejmera Stefana Vuksanovića, poznatijeg kao Muđa.

foto: Ana Paunković

Baki je zasmetalo što ja Muđa prozivao u periodu kada se on povukao iz javnosti nakon smrti jutjuberke Kristine Kike Đukić, kao i raskid sa devojkom Anjom Blagojević.

Ilić je istakao da je mislio da je Muđa dobar dečko, a zatim na Instagramu izneo šta sada misli o njemu i zbog čega.

- Kao osoba koja se nikada nije mešala u drame i neko ko nije nikada komentarisao druge, imao je poštovanje mnogih. Da me je prozivao pre nego što sam prestao da snimam i pre cele situacije sa Kikom, ne bih ništa zamerio, i ja sam prozivao mnoge - počeo je objavu Bogdan.

foto: Printscreen/Instagram

- Ali, j***, zinulo d*** za pare od Trova, i 5-6-7 hiljada evra, pogazio sve za šta je vredeo, i jer je znao da će ga tada ljudi podržavati i da će imati mnogo pregleda, odlučio je da me proziva bez razloga - napisao je Baka Prase.

foto: Nemanja Nikolić

- A da ne pominjem to što je mene zvao to veče kada se to desilo, da pita je l istina, i to što smo sedeli na večeri nekoliko dana ranije. Stvarno sam verovao da je dobar momak, ali je ispao p*** za nekoliko hiljada evra - naveo je Ilić.

- Ne, ovo nije drama, već sam samo hteo da kažem ono što već dugo mislim. Mogao je bar večeru da plati od tih para - zaključio je Baka Prase uz zajedničku fotografiju sa Muđom.

