PRVE FOTKE SREĆNIH MLADENACA! Ben ne ispušta ruku Džej Lo, nalaze se u najromantičnijem gradu na SVETU i evo kako se provode! FOTO

Mladenci Dženifer Lopez (52) i Ben Aflek (49) trenutno uživaju na medenom mesecu u Parizu.

Samo nekoliko dana nakon što su se venčali u Las Vegasu, paparaci su ih uhvatili u romantičnoj šetnji gradom ljubavi. Kako navode strani mediji, sa njima su i deca iz Benovog braka sa drugom Dženifer.

Lopez je blistala u lepršavoj crvenoj haljini sa dubokim dekolteom, dok je njen dragi nosio tamno odelo i blistao uz novu burmu.

Inače, put u Francusku je njihov "prvi beg" otkako je Dženifer potvrdila da su ona i Ben tajno rekli sudbonosno "da" tokom vikenda u Las Vegasu.

- Uspeli smo. Ljubav je lepa. Ljubav je lepa. I ispostavilo se da je ljubav strpljiva... Sinoć smo odletele u Vegas, stajale u redu za dozvolu sa još četiri para, sve na istom putu za svetsku prestonicu venčanja - otkrila je Džej Lo dan posle Velikog događaja.

- Jedva smo do ponoći stigli do male bele svadbene kapelice. Ljubazno su ostali otvoreni nekoliko minuta duže, što nam je omogućilo da se slikamo u ružičastom Kadillak kabrioletu koji je očigledno nekada koristio sam Kralj. Ali ako smo želeli da se Elvis pojavi, to je koštalo dodatno i bio je u krevetu - dodala je ona.

Na najsrećniji dan u svom životu, Lopez je nosila belu čipkanu venčanicu dugih rukava, otvorenih ramena, sa dekolteom, korsetom i šlepom, i odgovarajućim velom sa čipkanim ukrasom dizajnera Zuhaira Murada.

- Pročitali smo sopstvene zavete u maloj kapeli i poklonili jedno drugom prstenje koje ćemo nositi do kraja života - napisala je u nastavku objave, i zaključila da je to najbolje venčanje koje je mogla da zamisli.

