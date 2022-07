ROLINSTONSI ZAPALILI PARIZ: Legendarna grupa održala 36. koncert u francuskoj prestonici, na OVOM NAJNEOBIČNIJEM MESTU! (FOTO)

Legendarni Rolingstonsi održali su sinoc spektakularni koncert u Parizu na hipodromu “Lonšan”. Ovo je njihov 36. koncert u francuskoj prestonici, dok je prvi bio 1964. godine.

Koncert su posvetili nedavno preminulom clanu svoje grupe Čarliju Votsu i otvorili su ga pesmom "Street Fighting Man” a Mik Džeger je u 78. godini pokazao da i te kako ima snage i energije da pripredi nezaboravnu noc svojim fanovim.

foto: Kurir

Kao što je uvek slučaj sa Rolingstonsima produkcija je bila spektakularna. Ogromna bina sa najnovijom tehnologijom osvetljenja i vrhunskim video dizajnom dodatno su rasplamsali masu i ceo događaj podigli na viši nivo.

foto: Kurir

Vise od dva sata redjali su hotove poput "Miss you", "Gimme Shelter", "Paint It Black", "Sympathy for the devil", i mnogi drugi, a koncert su završili poznatim hitom "Satisfaktion".

Inace, pesmu "Gimme shelter" koja govori o ljubavi i ratu, koji su na dohvat ruke ako ih zelimo, posvetili su narodu u Ukrajini vrlo suptilnim prikazom ukrajnski zastave na video bimu.

foto: Kurir

Podsetimo, Rolingstonsi su na evropskoj turneji pod nazivom “Šezdeset", kojom obelezavaju 60 godina postojanja benda. Turneju su zapoceli u Madridu, a zavrsavaju u Berlinu 3. avgusta. Po planu, posetice ukupno deset zemalja sveta i prirediti 14 koncerata. Koncert u Parizu je jedanesti po redu, a ostalo je još dva u Nemačkoj i jedan u Švedskoj.

