GLUMICI KONOBAR U ZADRU DOBACIO NEŠTO GNUSNO, PA NASTAO HAOS: Presela joj poseta restoranu, nije mogla da dođe sebi! Skandal!

Hrvatska glumica i influenserka Tena Sakar Vukić, doživela je neprijatnost u jednoj zadarskoj piceriji.

Naime, kako je ispričala na društvenim mrežama, na kojima je prati na hiljade ljudi, nemili događaj se odigrao kada je s porodicom otišla u zadarsku piceriju je otišla u zadarsku pizzeriji. Dok je s ćerkom odlazila u toalet, jedan od zaposlenih u šanku joj je dobacio da obuče brushalter.

- Misleći da sam strankinja, viknuo je: Obuci grudnjak! Na sebi sam imala traper suknju i top, ništa degutantno. Prvo sam pomislila da sam pogrešno čula, ali sam se vratila do šanka i pitala konobare ko je to viknuo i da li je to upućeno meni... - navodi Tena, te dodaje.

- Na šta su se konobari malo iznenadili i počeli da govore: "Nisam ja"... Zamolila sam jednog konobara da pozove vlasnika, što je on i učinio. Gospodin je bio ljubazan kao uvek i izvinio se - dalje navodi. Tena je pre toga navela i da već godinama idu u tu istu piceriju, ali im je ova poseta presela.

- Jedan od zaposlenih je rekao onda: "Možda sam ja viknuo slučajno, ne znam tačno" - navodi dalje.

foto: Printscreen Instagram

- Ako malo šire pogledamo ovu situaciju, iz jedne rečenice puno toga možemo videti.... seksizam, bezobrazluk, šovinizam, nepoštovanje gosta, zadrtost, manjak odgoja, bontona, obrazovanja, problem hrvatskog turizma, prepopterećenost poslom, manjak ugostiteljskog kadra, iscrpljenost, nervoza zaposlenih, no pre svega nepoštovanje žene u hrvatskom društvu - piše Tena.

Navodi dalje kako ovo nije izolovan slučaj, te kako voli Zadar, ali je za nju to još uvek zadrto mesto.

- Pokupili smo se iz picerije - zaključila je i postavila anketu svojim pratiteljkama uz pitanje šta bi one uradile na njenom mestu.

Kako bi ti reagovala kao žena - pita se Tena. Neke su napisale kako se uopšte ne bi obazirale, ali najviše njih bi ipak zvale vlasnika. Manji deo njih bi sve okrenuo na šalu.

Za kraj je Tena postavila i fotografiju spornog topića.

(Kurir.rs/ 24sata.hr)

Bonus video:

02:25 KAKVA BOMBETINA! KRATKA HALJINICA I GRUDI NA IZVOLTE: Glumica se pojavila u emisiji u nikad VRELIJEM izdanju, raspametila MUŠKARCE