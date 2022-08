PREMINULA SLAVNA GLUMCA: Meri Elis igrala rame uz rame sa Kijanu Rivsom u Matriksu, a bila nagrađena Emijem i Tonijem

Glumica nagrađena Emi i Tonijem, Meri Alis koja je glumila u holivudskim blokbasterima ("The Matrik Revolutions", treći deo), televizijskim sitkomima ("Drugačiji svet") i brodvejskim predstavama ("Fences"), umrla je u sredu u svom domu na Menhetnu. Imala je 85 godina, kako navodi njujorška policija.

Smrt je potvrdio detektiv Entoni Pasaro, portparol policije, koji je rekao da su policajci odgovorili na poziv hitne pomoći i utvrdili da gospođa Alis ne reaguje. Bivša nastavnica u Čikagu, gospođa Alis se pojavila u skoro 60 televizijskih emisija i filmova. Godine 2000. primljena je u Kuću slavnih pozorišta.

Osvojila je nagradu Toni za najbolju glumicu u predstavi u originalnoj brodvejskoj produkciji "Fences" iz 1987. Alis je takođe bila poznata po ulozi Leti Bostik u sitkomu "A Different World", koja se emitovala od 1987. do 1989. godine.

Igrala je Efi Villiams u muzičkoj drami "Sparkle" iz 1976. godine. Pamtimo je po "To Sleep With Anger" iz 1990. i HBO-ovoj mini seriji Laurel Avenue. Takođe je osvojila Emi 1993. za najbolju sporednu glumicu za ulogu u dramskoj seriji "I'll Fly Away"

Meri Alis Smit je rođena 3. decembra 1936. u Indijanoli, kao jedno od troje dece Sema Smita i Ozelara (Jurnakina) Smita. Kada je bila malo dete, porodica se preselila u Čikago, gde su živeli u kući na Bliskoj severnoj strani koja je kasnije srušena da bi se napravilo mesto za stambeni projekat Cabrini-Green.

Navodi se da je umrla prirodnom smrću, a nisu navedeni članovi porodice.

