NJEN BRAT TVRDI DA JE U PITANJU UBISTVO: Misteriozna SMRT slavne GLUMICE i njenog supruga i dalje intrigira svet

Činilo se da je sve jasno, a onda je pet meseci kasnije iz ove losanđeleske vile stigla još jedna vest: Britanin suprug Sajmon Mondžak pronađen je mrtav u istoj toj prostoriji. Razlog smrti bio je identičan kao u slučaju njegove pokojne supruge: upala pluća i anemija.

- To su tragične slučajnosti - rekao je komandant losanđeleske policije Endru Smit.

foto: Profimedia

Otac slavne glumice godinama je tvrdio da je njegova ćerka zapravo ubijena. Nakon što je i on preminuo, borbu da to dokaže nastavio je njegov sin i Britanin polubrat Toni Bertoloti. Kako je istakao u intervjuu za Mail Online, Britani je izgledala kao zdrava devojka, a posebno mu smeta to što je umrla dok su njena majka i suprug bili pored nje i nisu je odvezli u bolnicu, koja se nalazila blizu kuće. - Mislim da je ona ubijena. Ko ju je ubio? Nije umrla prirodnom smrću - jasan je.

Strani mediji dodaju da je glumičina majka Šeron ukazivala na prisustvo toksične buđi u pomenutoj kući, ali su forenzinčari isključili ovaj faktor kao mogući uzrok smrti.

foto: Profimedia

Kako polubrat Marfijeve dodaje, on veruje da je ova misterija povezana s velikim dugom koji je njen suprug Sajmon imao jer je loše vodio svoje poslove. Navodno je imao šestocifreni dug, a njen polubrat tvrdi da su Britani mnogi posmatrali samo kao način da dođu do novca, kao i da je pojedinima više vredela mrtva nego živa.

- Morate da gledate ko skuplja novac. Ne znam. Svaki put kad se njen film emituje, neko dobija pare. Ko ima novac, taj zna istinu - zaključio je on. - Oko Britani je bila grupa od 15-30 ljudi i reći ćete mi da niko ne zna ništa? Šalite li se? Kada bih imao novca da pravilno istražim njenu smrt, sve bih ih ispitao, ali oni ne bi ni pričali sa mnom.

(Kurir.rs/Najžena)

Bonus video:

01:42 JELENA GAVRILOVIĆ PREPLAKALA KONCERT: Glumica otkrila šta joj je nateralo suze na oči STVARNO SMO ZASLUŽILI TAKAV JEDAN KONCERT