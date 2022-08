IMA DA GA NEMA: Dženifer Flavin, SUPRUGA SILVESTERA STALONEA traži RAZVOD posle 25 godina braka ZBOG NJEGA, a i OVO je uradio!

Supruga Silvestera Stalonea optužila je slavnog glumca da je sakrio sav novac nekoliko dana nakon što je Dejli mejl otkrio da je njeno istetovirano lice na ruci prekrio slikom svog psa Butkusa!

Džoan Flavin, koja je 22 godine mlađa od svog 76-godišnjeg supruga, takođe je nagovestila na Instagramu da je konačno kraj i da ostaje sama sa njihove tri ćerke.

Staloneova supruga je još u petak podnela zahtev za razvod, a insajderi sad otkrivaju da bi slavni glumac mogao skupo da plati zbog onoš što je učinio: promenio je brojeve njihovih do juče zajedničkig računa ubanci i sakrio drugu vrednu imovinu.

Od suda, Džoan zahteva da pod hitno zabrani njenom još uvek zvaničnom mužu bilo kakvu prodaju, prenos novca, rasipanje, opterećenje imovine tokom postupka razvoda.

Sve je za javnost krenulo naopako i pretvorilo se u nepopravljivo za gospođu Stalone kad je on odlučio da osveži sliku tetovaže s njenim likom „ali su rezultati bili nezadovoljavajući i nažalost, nepopravljivi". Kao rezultat toga, pokrio je originalnu sliku tetovažom Butkusa, svog psa iz Rokija.

Stalone je inače retko pokazivao tetovažu svoje supruge. Učinio je to tek 7. avgusta na svojoj Instagram stranici, ali je samo devet dana kasnije, 16. avgusta, Zak Perez, momak koji ga je tetovirao objavio fotku na kojoj se vidi kako radi na Staloneovoj nadlaktici, a umesto Džoan osvanula je slika šteneta.

Činilo se da je Staloneov treći brak bio jedan od najjačih u Holivudu do sada, iako je njihova romansa imala težak početak. Prvi put su se zabavljali 1988. ubrzo nakon što je njegov kratki drugi brak sa Brigit Nielsen pukao. Upoznali su se u restoranu na Beverli Hilsu kada je ona bila 20-godišnji model, a on je patio od zbog nekih problema sa Rambom III – filmom koji mu je doneo Zlatnu malinu za najgoreg glumca. Potom je prešao na manekenku Dženis Dikinson koja je rekla da je on otac njene devojčice, ali DNK testovi su pokazali da on nije tata. Zatim se verio za glumicu Endži Everhart, ali je i to propalo i ponovo se vratio Džoan.

Venčali su se 17. maja 1997. u otmenom hotelu Dorčester u Londonu, a sa Staloneovom reputacijom plejboja malo ko je predviđao da će dugo trajati.

„Nisam naivna u vezi s tim šta se može dogoditi kada nisam tu – on je 45-godišnji muškarac – ne mogu da promenim način njegovog života”, priznala je tad Džoan Flavin za People.

„Ipak, on nije pas koji vara svakog dana u nedelji“, dodala je. „Provodimo pet od sedam noći zajedno, pa ne znam da li bi imao vremena za to.“

Ali poslednji put jeste - upravo ovog maja proslavili su godišnjicu srebrnog venčanja, a onda je sve puklo. Naime, tad je glumac na svom nalogu napisao „Srećna 25. godišnjica mojoj neverovatnoj supruzi. Nema dovoljno reči da se opiše šta je ova neverovatno nesebična, posvećena, strpljiva žena značila za naše živote i samo bih voleo da prolsavimo još još 25! Hvala dušo!' završio je post.

U braku su im se rodile tri ćerke, Sofija, koja sada ima 25 godina, Sikstin (24) i Skarlet (20).

Kurir.rs/Daily Mail

