SLAVNI GLUMAC PRED KAMERAMA SAZNAO DA JE BOLESTAN: Rajan Rejnolds objavio svoju KOLONOSKOPIJU, snimio CEO PREGLED, a OVO je razlog

Rajan Rejnolds otkrio je da mu se pojavio polip na debelom crevu, a svoju prvu kolonoskopiju odlučio je da snimi kako bi destigmatizovao taj medicinski postupak, piše Page Six.

Glumac iz "Deadpoola" i Rob Makelheni, zvezda "It‘s Always Sunny in Philadelphia" ujedno i kopredsednik fudbalskog kluba Wrexham, odlučili su da se udruže s "Lead From Behind" organizacijom za podizanje svesti o raku debelog creva, kako bi podstakli ljude, naročito muškarce, da se podvrgnu tom zahvatu ako bude nužno.

foto: Printscreen YouTube

U Jutjub videu koji je postavljen na Rejnoldsovom kanalu, njih dvojica su objasnili da žele da dokažu kako ovaj "jednostavan postupak može spasiti živote.

- Inače nikad ne bih dao da se neki medicinski postupak snimi i javno podeli - rekao je Rejnolds.

- Ne možete svakodnevno i samo tako podignete svest o nečemu što će zasigurno spasiti živote. To mi je bila dovoljna motivacija da vas uvedem u priču o kameri koju mi ​​guraju u guz*** - objasnio je Rejnolds u videu.

Tokom zahvata, Rejnolds je otkrio da mu je na desnoj strani debelog creva pronađen "izuzetno suptilan polip", koji je odmah uklonjen.

foto: Printscreen YouTube

- Ovo ti je potencijalno spasilo život, i ne šalim se, nisam previše dramatičan - rekao je lekar glumcu dok je pokazivao slike tkiva.

Što se tiče Makelheni, njegov lekar je otkrio je da su mu pronašli tri polipa koji nisu bili veliki problem, ali svakako je dobra stvar što su ih rano uklonili.

(Kurir.rs)

