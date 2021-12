ODREKAO SE ZVERKE OČAS POSLA: Rajan Rejnolds obrisao sa mreža sve vezano za Krisa Nota koji je izgubio milione zbog reklame

Američka kompanija skinula je novu reklamu sa glumcem Krisom Notom (67) nakon što je ove nedelje u medijima izašla vest o seksualnom zlostavljanju nekoliko žena u Los Anđelesu i Njujorku.

foto: Profimedia

S istom firmom je sarađivao je i Krisov kolega glumac Rajan Rejnolds (45) koji je odmah nakon optužbi na društvenim mrežama izbrisao sve objave vezane za reklamu, piše Newsweek.

- Svaka pojedinačna optužba za sesualni napad mora se shvatiti ozbiljno - rekli su iz firme Peloton.

- Nismo bili svesni ovih optužbi kada smo predstavili Krisa Nota u našem odgovoru na nove epizode serije na HBO-u. Dok čekamo više informacija, prestali smo da emitujemo ovu reklamu i povukli povezane postove na društvenim mrežama - nastavlja portparol kompanije.

Reklama u kojoj se promovišu fitnes proizvodi objavljena je prošle nedelje, a služila je za saniranje štete koju je firma pretrpela nakon emitovanja novih epizoda "Sex and the City: And Just Like That".

foto: Profimedia

Naime, posle epizode u kojoj Zverka umire na njivom biciklu, deonice su pale za čitavih 61 posto, a Rajan Rejnolds se takođe pojavljuje u toj reklami.

Inače, glumac Kris Not je kategorički zanijekao sve ove optužbe.

- Optužbe protiv mene koje pojedinci iznose godinama, čak i decenijama, su lažne. Ove priče su mogle biti od pre 30 godina ili prije 30 dana. Ne uvek znači ne, to je granica koju nisam prešao. Susreti su bili sporazumni. Teško je ne dovesti u pitanje vreme izlaska ovih priča. Ne znam sa sigurnošću zašto se sada pojavljuju, ali znam da nisam napao te žene - rekao je glumac.

foto: Profimedia

(Kurir.rs/A.M.)

Bonus video:

00:08 ŽENA ZVEZDE GRANDA RAZGOLITILA SE USRED ZIME: Voditeljka pozirala sva u ZLATNOM i omamila jači pol