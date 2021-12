SA NJOM JE POSTAO DRUGI ČOVEK: Slavni glumac u strasnom zagrljaju sa ženom, evo ko je 27 GODINA MLAĐA Tara sa kojom ima DVOJE DECE

Nastavak serije "Seks i grad" konačno je ugledao svetlost dana, a na događaju povodom premijere pojavili su se svi dobro poznati glumci.

Naime, pored tri slavne glumice, veliku pažnju je ukrala i Tara Vilson, supruga Krisa Nota, koji tumači lik Zverke u pomenutoj seriji.

foto: Profimedia

Zvezda hit serije "Seks i grad", glumac Kris Not i njegova supruga Tara Vilson zajedno su stigli na premijeru nastavka "And just like that". Glumac (67) i njegova supruga razmenjivali su nežnosti dok su se smeškali fotografima, koji su zabeležili i njihov strastveni poljubac.

Nor se na male ekrane kao Zverka ili Mr Big, a u toj ulozi se prvi put pojavio davne 1998. godine u prvoj epizodi serije "Seksa i grada". Obožavatelji popularne serije jedva su dočekali 9. decembar da vide šta se događa u životima omiljenih likova s malih ekrana.

foto: Profimedia

Iako nije bio siguran da li želi ponovno da glumi u seriji jer je smatrao da je tom liku dao sve, Kris je popustio i pridružio se slavnoj ekipi serije na oduševljenje obožavatelja. Not i dalje mami uzdahe gde god da se pojavi, a i u stvarnom životu je dugo godina slovio kao jedan od najpoželjnijih neženja.

Ali, to se promenilo 2012. godine, nakon što je upoznao 27 godina mlađu Taru Vilson, koja je radila u njegovom baru. Par ima dvojicu sinova Oriona i Kitsa.

Kris i Tara se ne pojavljuju često zajedno u javnosti i u nekoliko navrata su priznali da su se često mirili i prekidali vezu, ali danas su ludo zaljubljeni i uživaju u porodičnom životu daleko od svetla reflektora.

foto: Profimedia

Kurir.rs/A.A.

Bonus video:

09:46 RELJA POPOVIĆ ODUŠEVIO SRBIJU! O njegovoj novoj ulozi svi pričaju