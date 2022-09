Branimir Nestorović gostovao je u emisiji "Pusti brigu" na Kurir televiziji gde se dotakao napetosti i anksionznosti koja je česta pojava i potom i otkrio način da je se otarasimo.

02:23 KADA MUŠKARCIMA PADNE TESTOSTERON, TEK TADA MOZAK POČINJE DA RADI! Nestorović za Kurir TV otkrio tehniku protiv ANKSIOZNOSTI

- Svi smo strašno napeti. Vidiš kako nas melje ovaj sistem. Koristim tu tehniku autosugestije. To treba raditi uveče. Otprilike kada počne da te hvata san kažeš par puta svaki dan sam sve bolje i bolje, to fantastično funkcioniše. Ta anksioznost ide u podsvest i mi nismo svesni što smo napeti. Ti izađeš napolje ceo dan super, ali neštoi si potišten. To je zato što te nešto žulja, kamenčić na duši, mada ima veze i sa hormonima - rekao je dr Nestorović.

foto: Kurir Televizija

On se dotakao i samih ljudi, ali i muškaraca za koje je imao zanimljiv komentar.

- Zovemo se ljudi, ali se ljudi dele na muškarce i žene i u tome je velika razlika. Imamo različite strukture. Muškarci dok su mladi imaju više testosterona i tada manje razmišljaju, a sa starošću testosteron opada. Tek tada počinje mozak da nam radi - rekao je dr Nestorović.

Kurir televizija je dostupna na kanalu broj osam za korisnike MTS Iris TV, m:SAT tv, Supernova, BeotelNet, Orion telekom, Pošta NET i Sat-trakt na teritoriji Srbije, u okviru platforme m:tel u Crnoj Gori i Bosni i Hercegovini i MTEL Global u dijaspori, kao i na aplikaciji Arena Cloud.

Kurir.rs

Bonus video:

03:17 POBEDITE ZAUVEK NAPADE PANIKE I ANKSIOZNOST UZ OVE TRIKOVE! Psihoterapeut Kovačević pokazala kako