LJUDI SU STAVLJALI RUKAVICE I NISU HTELI DA ME DODIRUJU! Slavna manekenka pati od OPAKIH BOLESTI: Nisam mislila da ću doživeti 30!

Već neko vreme intenzivno se piše o 'padu britanske lepotice', manekenke Kare Delevinj.

Jedna od najpoznatijih svetskih manekenki nedavno je proslavila 30. rođendan, a nedugo zatim na društvenim mrežama su se pojavili njeni uznemirujući snimci na kojima izgleda kao da je pod uticajem jakih opijata.

foto: Profimedia

A onda je šokirala svet kada se pojavila na Pariskoj nedelji mode kao preporođena žena. Naime, na modnoj žurci Karla Lagerfelda, sa kojim je kreirala modnu liniju, izgledala je seksipilnije nego ikada, a mnoge je iznenadilo njeno izdanje jer je u poslednje vreme izgledala vrlo loše. Koliko je to bilo strašno pokazuje činjenica da nedavno nije mogla da dođe na Nedelju mode u Njujorku da predstavi svoju kolekciju sa Karlom Lagerfeldom.

I iako ceo svet priča o njenom trenutnom stanju, mnogi zaboravljaju da se godinama bori sa bolešću koja umnogome utiče na njen život i rad. Reč je o psorijazi, o kojoj je do sada javno govorila Kim Kardašijan, koja vodi istu borbu.

Psorijaza Kare Delevinj obično je izazvana stresom, a njeno prvo izbijanje došlo je tokom Nedelje mode 2013. U razgovoru za "V Magazine", Kara je rekla:

- To se dogodilo baš tokom nedelje mode! Što je, naravno, najgore doba u godini da budete prekriveni krastama.

Dodala je da ju je njena prijateljica i kolega model Kejt Mos preporučila dermatologa koji je Kari dijagnostikovao psorijazu. U to vreme, Kara je dodala da je reagovanje ljudi na to stanje uticala na nju mentalno.

foto: Profimedia

- Ljudi bi stavljali rukavice i nisu hteli da me dodiruju jer su mislili da je to kao guba ili nešto slično. Bio je to užasan period za mene - rekla je i dodala:

- To je takođe mentalna stvar, jer ako mrzite sebe i svoje telo i način na koji izgledate, postaje sve gore i gore.

Kara je nedavno progovorila o tome i otkrila da se bori sa mnogo stresa i problema sa mentalnim zdravljem. Rekla je da je imala traumatično, stresno vaspitanje jer je njena majka bila zavisnica od heroina i dijagnostikovan joj je bipolarni poremećaj.

Nedavno je sa prijateljima proslavila 30. rođendan na Ibici, a kako je i sama rekla, iznenađena je što je došla do tih godina:

- Iskreno, nisam mislila da ću da budem živa u ovim godinama. Jedva sam čekala da napunim tridesetu, dvadesete su baš teške. Ti si zapravo još uvek tinejdžer, ali bi trebalo da budeš odrasla osoba i svi ti govore da je ovo najbolje vreme u tvom životu - rekla je ona za "Stilist".

Kako prenose strani mediji, Kara pati od još jedne opasne bolesti, koja je najverovatnije odgovorna za strašno izdanje manekenke u prethodnih nekoliko nedelja. Naime, Kara Delevinj se pre dve nedelje pojavila na aeorodromu u Los Anđelesu, a njen izgled je još jednom šokirao sve. Javnost je brujala o tome da je manekenki hitno potrebna pomoć jer se pojavila u vrlo neurednom stanju, sa raščupanom kosom, tamnim podočnjacima i prljavom garderobom. Ono što je takođe frapiralo brojne njene obožavatelje jeste to što je sve vreme hodala bosa, imala je nekontrolisane pokrete tela, nervozu nije mogla da sakrije, a mobilni telefon je ispuštala nekoliko puta.

foto: Profimedia

Opravdanje za to može se naći u dispraksiji, poremećaju koji se odnosi na motoriku, a čiji su simptomi vrlo naporni:

teškoće u pamćenju

teškoće planiranja

lošije funkcionisanje zbog pozadinske buke

otežano usmeravanje pažnje

neurednost u jelu

učestale nezgode ili povrede usred nespretnosti

teško čitljiv i neuredan rukopis

teškoće u učenju školskih predmeta

loša organizacija radnog prostora

teškoće pisanja i prenošenja ideja na papir

teškoće pri oblačenju

(Kurir.rs/exceptionalindividuals)

