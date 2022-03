IMALA SAM ODNOS SA DEVOJKOM U AVIONU, A TIP JE BULJIO U NAS: Ovo su prljave tajne iz spavaćih soba SLAVNIH ličnosti!

Kada je u pitanju privatan život, mnoge slavne trude se da svoju intimnost sačuvaju od očiju javnosti. Ipak, sa vremena na vreme, dešava se da se izlanu, te da otkriju i neki deo svog života koji možda nisu želeli.

Tako je nedavno poznati britanski voditelj Pedi Mekginis otkrio kako je tokom neobuzdanog, ludog odnosa sa suprugom Kristin imao krajnje neprijatno iskustvo.

- Skočio sam go na kuhinjski pult, i prilično dugo sedeo na čili prahu, i mogu vam reći da to nije bilo najlepše iskustvo. Morao sam da "ohladim" situaciju, pa sam upotrebio sudokrem i veoma hladnu kupku. Sada sam se oporavio- rekao je Mekginis u nedelju za "The Sun".

Pedi nije jedini sa zanimljivim seksualnim iskustvima, te je veoma popularna Kara Delevinj, supermodel, jednom prilikom je razvezala jezik i priznala da je u par navrata imala strastvene epizode u avionu.

- Često sam imala seks tokom leta avionom. Ali, uvek bi me uhvatili na delu. Teško je da te neko ne "uhvati". Jednom sam imala sa devojkom odnos u avionu, a jedan mladić nas je gledao. Na kraju smo rekli stjuardesi: "Ovaj tip stalno zuri u nas. Možete li mu reći da prestane?- ispričala je manekenka 2016. godine.

Ni slavni Tom Džons nije izostavljen sa liste neočekivanih seksualnih praksi. Naime, on praktikuje prilično neobični ritual. Naime, on je 2015. otkrio da svoje genitalije ispira vodicom za ispiranje usta, kako bi se uverio da je sve sterilno.

Gvinet Paltrou neretko na svojoj veb stranici Goop deli neobične savete o životnom stilu, ali njeno priznanje o tome kako čisti svoje intimne delove ustalasalo je Internet.

- Sedite na nečemu što je u suštini mini tron, a kombinacija infracrvene i pare peline čisti bašu matericu. To je oslobađanje energije, a ne samo ispiranje parom, koje ženske hormone dovodi u ravnotežu- napisala je ona.

Dok prosečna žena poseduje između jednog i tri vibratora, glumica Dženi Mekarti priznala je da ih ima bukvalno na stotine:

- Kroz moje ruke prošlo je preko 400 vibratora.

(Kurir.rs/Žena blic)

Bonus video:

00:30 Glumica naučila još jedan stari zanat