POZNATI VODITELJ DOBIO DRUGO DETE ZA MESEC DANA: Bio je u braku sa slavnom pevačicom, ne prestaje da PRAVI DECU i ima TRI DEVOJKE!

Bivši muž Maraje Keri, komičar i voditelj Nik Kenon dobio je još jedno dete. Na Instagramu je objavio da mu je stiglo deseto dete, a treće s partnerkom Britani Bel.

"Još jedan blagoslov! Kako moje putovanje na ovoj planeti postaje sve značajnije, sve što mogu da uradim je da zahvalim Bogu i nastavim da tražim od Svevišnjeg da uredi moje korake. Dao mi je upravljanje i dominaciju nad porodičnom dinamikom koja je nekima nezamisliva. Ali što je još važnije, on me blagoslovio osobama punim ljubavi da me pažljivo vode kroz ovaj svrsishodan život", napisao je Nik.

"Toliko sam dužan i zahvalan. Britani Bel je bila stena. Naučila me je toliko toga o roditeljstvu, psihologiji, duhovnosti, ljubavi i životu uopšte. Za naše treće dete rekla mi je da ne želi baby shower i da joj ne treba ništa. Sve što je želela je molitva od njenih najmilijih. Učim da je to najbolji dar", dodao je Nik.

Kenon je otkrio da je Britani imala težak porođaj.

"Verovatno najteži porođaj kojem sam ikad svedočio. 48 sati nesnosne boli i opasnosti po život kako bismo dočekali 4,5 kilograma ljubavi i radosti pod nazivom Rajs Mesija Kenon. Hvala Britani za moju drugu malu vagu! Volim tebe i našu neverovatnu porodicu", napisao je.

Ovog meseca dobio je ćerku s drugom partnerkom.

Kenon takođe ima decu s Marajom Keri - Ebi De La Rosom, Bre Tiesi i Lanišom Kol. Sredinom meseca na Instagramu je objavio da je s bivšim modelom Lanišom Kol dobio devojčicu po imenu Oniks Ajs Koul Kenon.

Podsetimo, Kenon je ranije rekao kako "namerno" ima toliko dece, te da ona nisu rezultat zaboravljanja korišćenja zaštite.

(Kurir.rs)

Bonus video:

01:58 GORICA POPOVIĆ: ONI SU KAO MOJA DECA Ovo su njeni omiljeni mladi glumci U EMISIJI PUSTI BRIGU NAPRAVILI TOP ATMOSFERU