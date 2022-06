DOBIO TROJE DECE ZA GODINU DANA, SAVETOVALI MU CELIBAT: Slavnom komičaru jedno dete UMRLO, a sad najavio JOŠ POTOMSTVA!

Komičar i voditelj, Nik Kenon, sprema se da ponovo bude otac... i onda ponovo. Naime, 41-godišnji holivudski zavodnik, koji već ima sedmoro dece iz ljubavnih veza s četiri različite žene, sada je otkrio da ove godine stiže još potomstva.

Kenon je gostovao u jednom podkastu, gde je komentarisao činjenicu da su tri bebe na putu.

foto: Profimedia

"Kad tako kažete na putu... Na kojem ste broju? Recimo to radije ovako - roda je na putu", našalio se komičar, koji je na konkretno pitanje o tome hoće li zaista dobiti još troje dece odgovorio: "Ne znam, moguće je..."

Glumac, koji je prošle godine takođe dobio troje dece, dodao je da razmišlja o rušenju ličnog rekorda.

"Ako ste pomislili da je prošle godine bilo puno dece...", rekao je Kenon.

On je, naime, dobio blizance Ziona Mixolidijana i Zilion Hair s Ebi De La Rosa, a samo mesec dana kasnije dobio je i sina Zena s Alisom Skot, ali, nažalost, maleni je preminuo od posledica tumora na mozgu.

Dotakao se i toga da mu je njegov terapeut sugerisao celibat, ali to baš i nije zaživelo.

"Rekao sam, pa hajde da probamo taj celibat. To je bilo u oktobru... Ali nisam uspeo da izdržim ni do januara. Počeo sam da prolazim kroz neke stvari... Bio sam depresivan zbog gubitka sina. I tako u decembru... Ma stvar je u tome da su svi videli koliko sam bio utučen. I onda su se ponašali u stilu: 'Dajmo mu malo vagine, to će sve izlečiti.' Postao sam žrtva jer sam bio u lošem stanju. Tako sam se u decembru, neposredno pre Božića, počeo da imam seks kao lud. Pa sam prekinuo celibat. Ali mislim da sam uspeo da izdržim mesec i po dana u celibatu... Trudio sam se. Imao sam novu emisiju, novu energiju, bavio sam se raznim stvarima", objasnio je Kenon, prenosi People.

Nakon što su izračunale mesece, voditeljke podkasta pitale su ga znači li to da će u septembru i oktobru imati više dece. Kenon se na to nasmejao i odgovorio: "Poprilično ste dobre u matematici."

Glumac i komičar takođe ima 11-godišnje blizance Monro i Morokana s bivšom suprugom, Marajom Keri, kao i 5-godišnjeg sina Goldena Sagona i 1-godišnju Pauerful Kvin s Britani Bel. U januaru je otkrio da očekuje svoje osmo dete s modelom Bri Tiesi.

(Kurir.rs)

Bonus video:

02:35 Novinar postao stendap komičar