MOJI MOMCI SE NE POZNAJU, ALI ZNAJU JEDAN ZA DRUGOG! Voditeljka u vezi sa dva MUŠKARCA: Uživa i ne planira da stane na LUDI KAMEN!

Voditeljka Kerol Vorderman, koja ima 61 godinu, govorila je o svojim ljubavnim vezama i iznenadila javnost kada je objaavila da obožava poliandriju.

Poliandrija je vrsta poligamne bračne zajednice koju sačinjavaju jedna žena i više muškaraca. Ona mnogima predstavlja tabu temu, većina ljudi je posmatra sa predrasudama, ali to nije slučaj kod britanske voditeljke Kerol Vorderman (61). U intervjuu u kom je pričala o svojim ljubavnim interesovanjima, Kerol je priznala da je veliki fan poliandrije.

Kako prenosi "Mondo", objasnila je da ne može da zamisli život sa jednim partnerom, kao i da je takva "teorija usađena" ženskom polu zbog majki koje su govorile ćerkama da "moraju da se udaju". Voditeljka preferira nekoliko partnera istovremeno i kako kaže, oni joj nikada ne traže ljubav. Već deset godina vodi ovakav način života.

- Naše majke su nam govorile da bi trebalo da se udamo sa 18, 19 i 20 godina, tako da smo počele da verujemo da postoji jedan partner za celi život. Moje gledište nije baš tako. Zanemarila sam traženje 'one' jedne osobe i imam nekoliko njih koje smatram 'posebnim prijateljima' - rekla je Vorderman i objasnila da se njeni partneri ne poznaju međusobno, ali da svaki zna za onog drugog.

- To je vrlo iskren odnos. Oni ne traže ljubav, oni traže društvo, prijateljstvo, to može da se pretvori u ljubav. Godine su zaista nevažne. Polovina prvih brakova završi se razvodom. Vreme je da se razbije ovaj besmisleni tabu da bi osoba trebalo da ima jednog partnera do kraja života. To je pakao - zaključila je ona.

Inače, britanska voditeljka iza sebe ima dva braka, od kojih je u jednom od njih dobila i dvoje dece. Odmah nakon poslednjeg razvoda, Vorderman je izjavila da "ne želi ponovo da se uda".

