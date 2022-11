DOŠLA JE DA GLEDA BIKOVIĆA! Poznati glumac otkrio kako je UPOZNAO SVOJU SUPRUGU: Kad sam je POLJUBIO njeni su me IZBACILI IZ KUĆE!

Glumac Stevan Piale sa svojom suprugom Unom ima devojčicu Rosu, a ponosni roditelji su jako srećni jer čekaju svoje drugo dete.

Njihov prvi susret se dogodio 2011. godine. Svoju suprugu je upoznao na snimanju serije „Šešir profesora Koste Vujića“.

- Una je bila sa drugaricama, došla je da gleda Bikovića i te poznate glumce (smeh). Negde je ugledala i mene. Njena sestra me je 2014. namenski pozvala na njen rođendan zbog Une. Mi smo se tada poljubili prvi put, a onda su me izbacili iz kuće, ali to je druga priča – rekao je Piale u „Ekskluzivu“.

