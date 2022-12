OTAC ME NAVUKAO NA DROGU KAD SAM IMAO 8, A DŽOINT MI DAO SA 6 GODINA: Potresna ispovest slavnog glumca o teškom odrastanju (VIDEO)

Američki glumac Robert Dauni Džunior otkrio je da mu je otac prvi put dao drogu kada je imao svega šest godina.

Robert Dauni Senior je bio prva osoba koja ga je upoznala sa drogom, a dogodilo se to kada su stariji i njegovi prijatelji igrali poker u njihovom stanu u Njujorku.

Otac je video da šestogodišnji Robert uzima gutljaj beloga vina iz čaše i potom mu je čašu oduzeo i dao u ruku džoint i rekao mu je da radije povuče dim umesto da pije alkohol.

Sada već pokojni Robert Dauni Senior opisao je to svojevremeno u razgovoru za Vanity Fair.

"Sedeli smo u kući, pušili travu i igrali poker, a Robert me nekako čudno gledao, on je oduvek posmatrao ljude, čak i kao mali. I onda sam mu dao malo trave da proba umesto da pije vino. Dao sam mu džoint i odjednom sam bio svestan kakvu sam groznu grešku napravio, davši mu malo trave kako bi se oraspoložio", priznao je to Dauni stariji, prenosi Index.hr.

Dauni mlađi je posle u životu imao velikih problema s drogom i alkoholom, a njegov je otac tek kasnije shvatio kakvu je gadnu grešku napravio kada je dao sinu drogu u tako osetljivim godinama. O svemu tome i o životu Roberta Daunija starijeg govori se u novom dokumentarcu na Netfliksu, zvanom "Sr".

U dokumentarcu Robert Dauni mlađi priča o svom turbulentnom detinjstvu, spominje se i kako je morao da gleda filmove za odrasle, kako je, kao reditelj, Robert Dauni stariji terao sina Roberta mlađeg da glumi u nekim parodijama koje je snimao, i to dok mu je bilo samo pet godina, a sam glumac je priznao kako je odrastao u porodici u kojoj su svi konzumirali droge.

Dauni Džunior je kazao kako ga je njegov otac bacio u svet zavisnosti i navukao ga sa samo osam godina.

