PREMINUO OTAC ROBERTA DAUNIJA DŽUNIORA: Poznati režiser GODINAMA bolovao! Glumac se oprostio od njega EMOTIVNOM PORUKOM! (FOTO)

Režiser i otac čuvenog glumca Roberta Dauni Džuniora, Robert Dauni Senior, umro je u 86. godini.

Tužnu vest glumac je podelio je na svom Instagramu i tom prilikom otkrio da je njegov otac godinama bolovao od Parkinsonove bolesti.

"Počivaj u miru Bob. D. Sr. Sinoć je tata preminuo u snu nakon što se godinama borio s Parkinsonom. Bio je svojeglav filmski stvaralac i nikad nije gubio optimizam. Prema računici moje maćehe, bili su u srećnom braku malo više od 2000 godina. Rozmari Rodžers-Dauni, ti si svetica i naše molitve su s tobom", napisao je glumac uz staru fotografiju svog oca.

Stariji Dauni ostaće najviše upamćen po filmovima "Boogie Nights", "Magnolia" i "Živeti i umreti u Los Anđelesu", ali i brojnim drugim ostvarenjima.

Robert Dauni Senior, bio je nezavisni producent i režiser bizarnih i ekscentričnih filmova, a iako je kasnije Dauni Džunior tvrdio da je glumu zavoleo jer ga je majka inspirisala, otac je zapravo bio taj koji ga je uveo u svet sedme umetnosti, pa se Robert sa samo pet godina pojavio u očevom filmu "Pound", a dve godine kasnije u još jednom "Greaser's Palace."

Videvši u ocu jednu vrstu idola, Robert se trudio da se na sve načine zbliži s njim. Tako je u osmoj godini zajedno sa ocem počeo da konzumira marihuanu i tada bi se, kako je kasnije govorio, stvarala neka vrsta tajne konekcije u odnosu otac - sin.

- Dok smo se moj otac i ja drogirali zajedno, on je tim postupkom želeo da pokaže kako deli sve sa mnom. Hteo je da mi da do znanja koliko me voli na jedini način koji je znao - rekao je u jednom intervjuu Robert u čiji su dom često dolazili različiti umetnici pa su film i produkcija postali deo njegove svakodnevice.

Robert D. Džunior istrgao se iz kandži narkotika kada je upoznao svoju suprugu, a kasnije je i oprostio svom ocu rekavši da bi možda bio bolji roditelj da nije radio neke stvari, ali da on ne bi bio ovo što je danas da nije prošao sve to sa svojim ocem.

