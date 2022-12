ZALJUBLJIVALA SE U KOLEGE I TETOVIRALA U 81. GODINI: Jednu TRAGEDIJU nikad nije PREBOLELA! Zbog njega je PLAKALA pred celim svetom

Glumačka ikona Džudi Denč 9. decembra je proslavila svoj 88. rođendan. Osim glume, kojoj je posvetila skoro ceo život i nema nameru tako lako da je se odrekne, njen pokojni suprug Majkl Vilijams bio joj je jedina i prava ljubav.

Džudi ima počasnu titulu dame i brojne nagrade publike i struke. Iako su je odmah proglasili perspektivnom novakinjom, njeni nastupi u filmovima bili su retki i slabo zapaženi sve do 1995. godine, kada se prvi put pojavljuje u ulozi "M" u filmu "Zlatno oko" iz serijala o Džejmsu Bondu.

Džudi je pedesetih godina glumila je u Šekspirovim dramama "Hamlet", "Romeo i Julija" i "Magbet". Za ulogu u filmu "Zaljubljeni Šekspir" dobila je Oskara i Zlatni globus za najbolju sporednu glumicu.

foto: Miramax Collection / Everett / Profimedia

Džudi je ukupno primila deset nagrada BAFTA, sedam nagrada Laurence Olivier, dve nagrade Screen Actors Guild, dva Zlatna globusa, jednu nagradu Akademije i jednog Tony-ja.

Godine 1971. Džudi se venčala s britanskim glumcem Majklom Vilijamsom, s kojim je 1972. dobila ćerku Taru Kresidu Vilijams. Ona se takođe bavi glumom, a poznatija je pod umetničkim imenom Finti Vilijams. Majkl je preminuo 2001, u 65. godini, od raka pluća.

Džudi je još uvek neutešna, a kad je gostovala u šouu "Louis Theroux Interviews" prošle godine, slomila se pod naletom emocija kad ju je voditelj upitao o smrti supruga.

- Pa nije mu bilo dobro... Zapravo, teško mi je da pričam o tome... Da, umro je 2001. od raka pluća. Vidiš, pušenje, sve to pušenje kad smo bili mladi - ispričala je.

Džudi je upoznala Majkla kada su zajedno glumili u pozorišnoj predstavi, ali je nedavno otkrila da on nije jedini kolega u kog se zaljubila na pozornici. Priznala je da je sklona zaljubljivanju u svoje glumačke kolege, te je otkrila da je bila oduševljena svojim partnerom iz Hamleta, Džonom Nevileom. Vreme koje su proveli zajedno 1958. godine nazvala je "predivnim".

Džudi je za svoju sklonost zaljubljivanja u kolege rekla da se ne događa često.

- To se ne događa stalno i ne ide do ogromnih ekstrema, ali to je, možda, deljenje treme koja je tako naelektrisana.

Džudi već godinama ima problema s vidom jer ima makularnu degeneraciju, zbog koje je upadala u niz problema jer vrlo loše vidi, pa bi često od nekog stranca kojeg bi ugledala na ulici ili u publici u pozorištu mislila da je neko koga ona poznaje.

- Sada ne mogu da čitam novine, ne mogu da rešavam ukrštene reči, ne mogu da čitam knjigu, ne mogu da vozim... Stalno prilazim ljudima i započinjem konverzaciju, sve dok mi ne kažu da sam pogrešila osobu - rekla je u jednom intervjuu.

Džudi se pri učenju neke uloge oslanja na pomoć mlađih kolega i ima neke svoje tehnike memorisanja teksta, a na penziju ni ne pomišlja.

- Penzija je reč koja se u mojoj kući ne izgovara - rekla je nedavno.

Džudi je 81. godini na nadlanici istetovirala "Carpe diem". Bio je to poklon njene ćerke Tare. Takođe, bila je najstarija žena u istoriji Vogue-a koja je 2020. godine krasila naslovnicu junskog broja britanskog izdanja tog modnog časopisa.

Iako je Džudi ostvarila vrlo zapaženu ulogu u mjuziklu "Mačke", na setu su napravili kardinalnu grešku. Naime, u jednoj sceni lepo se vidi njena ruka bez ikakve maske, očito su majstori specijalnih efekata zaboravili da glumicu propisno pripreme za scenu.

foto: PA Images / Alamy / Alamy / Profimedia

Osim što je briljantna glumica, Džudi je pokroviteljica više škola i pozorišnih trupa za mlade i jedne škole za decu oštećenog sluha, a aktivna je u organizaciji Survival International, koja se bori za zaštitu domorodačkih plemena, posebno Bušmana u Bocvani i plemena Arhuako u Kolumbiji.

(Kurir.rs/ Net.hr)

Bonus video:

00:28 ŽENE NE ŽELE JEDNAKOST SA MUŠKARCIMA, VEĆ DA IM SE DOZVOLI OVO! Glumica progovila o feminizmu: Osećam da se nešto menja