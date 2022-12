BIVŠA GA UNIŠTILA JAVNOM PREVAROM, A OVU JE KRIO 4 GODINE: Nije prao kosu po 6 NEDELJA i ZAUDARAO JE na setu, ona ga je promenila!

Zvezdi filmskog serijala "Sumrak saga", Robertu Patinsonu, bile su potrebne četiri godine da se pojavi na crvenom tepihu sa svojom devojkom Suki Voterhaus.

Par je snimljen pre nekoliko dana na Diorovoj modnoj reviji u egipatskom gradu Gizi. Robert je nosio belo odelo i smeđu dolčevitu dok je Suki blistala u ljubičastoj, providnoj haljini.

Glumac i manekenka su pozirali zagrljeni i nisu skidali osmeh s lica, a sve vreme su se zaljubljeno gledali.

foto: JosiahW / BACKGRID / Backgrid USA / Profimedia

Da su u vezi, otkriveno je u junu 2018. kada su ih paparaci snimili u Londonu kako razmenjuju nežnosti. Usputni prolaznici su rekli da su se mazili i ljubili.

Njihova veza je postala ozbiljnija tokom pandemije 2020, kada su se proširile glasine da su se verili.

- Rob i Suki definitivno su razgovarali o veridbi, ali ne žuri im se. Suki ga ne pritiska i oboje su jako predani jedno drugom - rekao je izvor blizak paru koji jako čuva svoju privatnost.

foto: Ap

- Ako podignete zid, bolje će se završiti. Ako pustite ljude unutra, to obezvređuje ono što je ljubav. Da vas stranac na ulici pita o vašoj vezi, pomislili biste da je to krajnje nepristojno. Ne mogu da shvatim kako neko može da hoda ulicom držeći se za ruke, a kad to isto ja radim, sto ljudi me slika - objasnio je Patinson svoju tajnovitost.

Glumac je pre Suki ljubio britansku pevačicu FKA Tvigs, s kojom je 2017. raskinuo veridbu. Voterhaus je u martu 2015. raskinula dvogodišnju vezu s Bredlijem Kuperom, kojoj je navodno presudila njegova majka, kojoj se ona nije baš sviđala.

foto: Profimedia

Inače, Patinson je verovatno tajanstven i zbog svoje bolne ljubavne prošlosti. Naime, zahvaljujući serijalu "Sumrak saga" započeo je 2009. vezu s Kristin Stjuart i bili su jedan od omiljenih slavnih parova.

Međutim, ta ljubavna idila se raspala kada su 2012. paparaci uslikali glumicu s rediteljem Rupertom Sandersom kako razmenjuju nežnosti. On je u to vreme bio u braku, ali i od Stjuart stariji 19 godina. Patinson i ona su tada raskinuli, ponovo se pomirili, ali onda za sva vremena rekli zbogom 2013. godine.

foto: FAMEFLYNET / Backgrid USA / Profimedia

Te fotografije preljube su je stavile na prvo mesto omraženih javnih ličnosti, pogotovo zato što su svi mislili da će s kolegom sa seta stići i do oltara. Iako je priznala da joj je on bio prva i velika ljubav, izgleda da je, na žalost brojnih obožavatelja, bila osuđena na propast.

Patinson je nekad bio i na listama zvezda koje ne vode brigu o svojoj higijeni. Njegove kolege sa setova su se žalile da se ne tušira, ima masnu kosu i često zaudara, a to nije smetalo njegovoj nekadašnjoj devojci Kristin. Jednom su ga pitali da li je istina da nije prao kosu po šest nedelja, a on je potvrdio tu informaciju.

foto: FAMEFLYNET / Backgrid USA / Profimedia

- Verovatno. Jednostavno ne vidim smisao u pranju kose - ispričao je. Ipak, s godinama je promenio svoju rutinu, a rekao je da je na to možda uticalo i što je postao zaštitno lice jednog od Diorovih parfema.

(Kurir.rs/ Story.hr)

