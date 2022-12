OGLASIO SE PEVAČ POSLE OPTUŽBI DA JE SILOVAO AUTISTIČNU DEVOJKU: Nik Karter imao da poruči samo jednu stvar, pomenut je i ADVOKAT

Pevač Nik Karter je demantovao bombastične tvrdnje da je navodno silovao obožavateljku 2001. godine, kada je bila maloletna.

"Ova tvrdnja o incidentu koji se navodno dogodio pre više od 20 godina nije samo pravno neutemeljena već je i potpuno neistinita", rekao je advokat člana grupe Bekstrit Bojsa Majkl Holc u izjavi koju je dobio američki Page Six.

"Nažalost, već nekoliko godina, gospođa Rut je izmanipulisana da iznosi lažne tvrdnje o Niku i te izjave su se tokom vremena više puta i materijalno menjale. Niko ne bi trebalo da bude nasamaren i poveruje u medijsku ujdurmu advokata koji samo čeka svoju priliku. Od ovih tvrdnji nema ništa, a nema sumnje i da će pravne institucije to brzo shvatiti.", rekao je advokat.

foto: Printscreen/Facebook

Da podsetimo, uplakana Šenon Šej Rut je na Fejsbuk blogu uživo izjavila da ju je, kada je imala samo 17 godina, član Bekstrit Bojsa seksualno napao.

"Poslednja 21 godina bila je ispunjena bolom, zbunjenošću, frustracijom, stidom i samopovređivanjem, što je direktna posledica silovanja Nika Kartera", tvrdi sada 39-godišnjakinja.

"Iako sam autistična i živim sa cerebralnom paralizom, verujem da ništa nije više uticalo na mene niti imalo trajniji uticaj na moj život od onoga što mi je Nik Karter uradio i rekao.

Rut je zatim dalje navela: "Nakon što me je silovao, sećam se da me je nazvao "retardiranom kučkom" i zgrabio me i ostavio modrice na mojoj ruci.

Dodala je: "Karter je pokušao da me uplaši, da me ućutka… bio je gadan i pretio je."

Rut je na konferenciji za novinare napomenula da je oklevala da progovori jer je verovala da bi mogla da "ode u zatvor" ako nekome kaže šta se navodno dogodilo. Međutim, rekla je da je njena motivacija sada bila da "zaustavi" Nika Kartera da "napadne više tinejdžerki i žena“ i "natera Nika Kartera na odgovornost“.

"Samo zato što je Nik Karter slavna ličnost ne znači da je on oslobođen svojih zločina", zaključila je žena.

"Ja sam preživela i uvek ću biti." Rutin advokat Mark J. Bošković je takođe stao na podijum da podrži svoju klijentkinju i rekao da postoje još tri žene - identifikovane samo kao Džejn Do - koje su navedene u zajedničkoj tužbi pokrenutoj zajedno sa Rut.

foto: Printscreen/Facebook

"Nik Karter ima dugu istoriju zlostavljanja žena“, tvrdi advokat, dodajući da muzička industrija navodno ima istoriju "odvraćanja pogleda".

"Šej je odlučna da privede Kartera pravdi", rekao je Bošković. "Ona veruje da je vredno toga da zaštiti druge žene."

U tužbi podnetoj u četvrtak i koju je dobio Page Six, navodna žrtva je u tužbi navela da je bila pozvana u autobus za turneju pevača posle koncerta kome je prisustvovala u Takomi, Vašington, nakon što je stajala u redu za autogram.

Rut je tada navela da joj je Karter ponudio "piće crvene boje" koje je nazvao "VIP sokom" - iako je bila maloletna - i tvrdila je da sada misli da je to mešavina alkohola i soka od brusnice. Pevač (42) je navodno naredio tadašnjoj tinejdžerki da izvrši oralni seks nad njim dok je briznula u plač, sudeći po tužbi.

foto: Profimedia

Rut je takođe tvrdila da ju je Karter odveo u krevet u autobusu za turneju, gde je navodno nastavio da je seksualno zlostavlja - iako je u to vreme bila nevina. Navodna žrtva je u tužbi navela da je nakon incidenta dobila HPV, polno prenosivu infekciju. Ona traži novčanu odštetu za ovaj navodni zločin.

Nik Karter se do sada nije oglasio povodom ove teme na svojim profilima na društvenim mrežama.

