LJUBIO JE NAJLEPŠE ŽENE, A VERENICU MU OTEO POZNATI SRBIN: Slavni muzičar godinama živi U CELIBATU, a ovo su sve njegove LJUBAVI!

Poznati miljenik žena, koji ima 58 godina, a i dalje je veliki miljenik žena, Leni Kravic, od 2017. godine nije ušao u emotivnu vezu, ali je u prošlosti mnogo puta poklonio svoje srce, te ne čudi da je pre nekoliko godina objavio i memoare pod imenom "Let Love Rule", u kojima je ispiričao detalje iz svog bogatog ljubavnog života.

Njegova najveća ljubav, prva i jedina supruga, Lisa Bonet dobila je veliko mesto u njegovim memoarima, u kojima je opisano kako su se upoznali i kako su se zaljubili.

Lisa je tokom osamdesetih godina prošlog veka bila velika zvezda zahvaljujući ulozi najstarije ćerke u seriji "The Cosby Show", a mnogi su je muškarci smatrali najlepšom ženom na svetu. Među njima je bio i mladi muzičar Leni, koji je tada bio u ozbiljnoj vezi s Ming Si Lau, ćerkom jednog milionera, s kojom se verio na svoj 21. rođendan. Njegovo oduševljenje Lisom razorilo je tu vezu jer je Leni, čak i pre nego što je upoznao glumicu, bio potpuno opčinjen njome. Kad ju je po prvi put ugledao na naslovnici TV vodiča, rekao je: "Ovo će biti moja supruga" i od tada nije prestao da sanja o njoj, otkriva.

Kad su se Leni Kravic i Lisa napokon upoznali, iza pozornice nakon koncerta grupe New Edition, nije znao kako da joj priđe pa je samo izustio:

- Sviđa mi se tvoja kosa.

- To je bio otrcani fazon, glupa izjava, jedna od najgorih u istoriji glupih izjava- napisao je Leni u memoarima.

Lisa i Leni postali su bliski prijatelji i premda se duže vreme ništa među njima nije događalo u romantičnom smislu, pevač kaže kako je njegova verenica Kajli Minog shvatila da je on potpuno opsednut Lisom i da njihova veza ne može uspeti.

Napokon, jedne večeri u studiju, Lisa je upitala Lenija može li joj pokazati gde je kupatilo, a na putu do nje, Lisa se spotaknula na žice gitare i, kao u filmovima, pala Leniju u zagrljaj. Počeli su strastveno da se ljube i ostalo je istorija.

- U tom se trenu sve promenilo. Počeli smo da se ljubimo. Te sam se večeri uselio u Lisinu spavaću sobu. Sudbina nas je odvela tamo. Sa svakim satom, naša je ljubav cvetala. Slutnja je postala proročanstvo. Proročanstvo je postalo ekstaza - prisetio se Leni svoje najveće ljubavi.

Par se venčao u Las Vegasu na Lisin dvadeseti rođendan, 1987. godine. 1993. Lisa i Leni su se razveli.

Pevač je u knjizi opisao i kako su začeli ćerku Zoe na Bahamima:

- Ništa nam nije trebalo. Nije nam trebala odeća. Kupali smo se goli u okeanu. Vodili smo ljubav.

Kada je reč o drugim ženama sa kojima se viđao, većina ljudi je upoznata sa vezom i brakom

Nikol Kidman i Toma Kruza kao i njenim trenutnim brakom sa Kitom Urbanom. Iako bi neki mogli pomisle da su to jedine veze u kojima je bila tokom godina, ona je zapravo imala romansu sa rok zvezdom Lenijem Kravicom, za koga je čak bila i verena još 2000-ih.

Leni Kravic je započeo vezu sa Nikol nakon njenog razvoda od Toma Kruza Godinu dana nakon njenog razlaza sa glumcem kontraverznim sajentologom 2001. godine, Nikol Kidman je počela da izlazi sa muzičarem Lenijem Kravicom. U to vreme, pevač je bio njen stanodavac, pa su se tako i upoznali.

Tokom intervjua za jedan magazin Kidman je otkrila da su ona i Kravic jednom bili vereni. Do toga je došlo tako što je glumica progovorila o njenom odnosu sa Zoe Kravic, njegovom ćerkom sa kojom je igrala u seriji "Big little lies".

- Poznavala sam Zoe jer sam bila verena za njenog oca, rekla je ona, preneo je Veniti Fer.

Kao i mnoge veze sa slavnim ličnostima, romansa Nikol Kidman i Lenija Kravica nije potrajala.

„Nisam baš želela vezu. Samo sam želeo da me moja deca imaju, i nije mi bilo prijatno da imam neku osobu u toj maloj gužvi. A onda sam se verila sa nekim... ali to jednostavno nije bilo u redu", rekla je. „Nisam bila spremna. Nismo bili spremni.”

Uprkos tome što je iskra između njih nestala, Nikol Kidman i Leni Kravic nikada nisu prestali da se vole. Do danas su njih dvoje ostali u odličnim odnosima. Ne samo da su nastavili da podržavaju jedno drugo u svojim karijerama, već su oboje imali i sjajne stvari da kažu o onom drugom tokom godina.

Tokom intervjua za The Edit 2017, Kidman je pričala o svom bivšem, koga je nazvala „porodicom“. „Volim Lenija; on je sjajan momak", rekla je ona.

Nekoliko meseci kasnije, Kravic je za g. Porter's The Journal rekao: „Nikol je neverovatna." Iako njihova romansa nije izdržala test vremena, jedna sjajna stvar je proizašla iz vremena koje su proveli zajedno: trajno prijateljstvo.

Kravic se zabavljao i sa najpoznatijom kao i najlepšom australijskom pevačicom Kajli Minog, početkom 1990-ih, nakon što je raskinula vezu sa pevačem Majklom Hačensom. Minog je izlazila sa glavnim igračem INXS-a od 1989. do 1991. i uvek je o njemu govorila s ljubavlju, otkrivajući da je njihov raskid bio poražavajući za oboje; što znači da je Kravic poslužio kao uteha nakon ljubavnog brodoloma.

Kravic i Madona su bili su romantično povezani kada su sarađivali na Madoninom hitu "Justify My Love" 1990. godine. Međutim, Kravic je gostovao u jednoj radio emisiji u decembru 2018. godine i na pitanje da li je veza ikada evoluirala, Kravic je odgovorio: "Nikada nije. To je istina. Mi smo uvek bili zaista dobri prijatelji."

Godinama nakon glasina, Madona i Kravic su zajedno nastupili na dodeli MTV muzičkih nagrada 1998. godine.

Kravic je imao vezu sa tada malo poznatom francuskom pevačicom i manekenkom Vanesom Paradi. Bio je to važan odnos za Kravica, jer on i dan danas zahvalan na toj vezi i ljubavi koju je osetio prema Parizu upravo zbog i nje i gde u danas provodi mnogo vremena. Prvi put se pričalo da se par zabavlja kada se Paradi preselila u Sjedinjene Države kako bi sarađivala sa Kravicom na albumu 1992. godine, a zvanično su bili zajedno od 1993. do 1997. godine:

- Bio sam ludo zaljubljen u nju. Vanesa je bila savršena žena, ali je stigla u pogrešnom trenutku. Kajem se. I nadam se da će pročitati ovo. Preko mene je upoznala Džonija Depa. Posle toga, više je nisam video. Nije dolazila na moje koncerte, nismo više imali kontakt. Mogu samo da joj poželim da bude srećna.

Kravic i brazilski supermodel Adrijana Lima, zabavljali su od 2001. do 2003. godine. Par se čak i verio 2002. godine, što je bila i godina kada je Lima glumila u njegovom spotu "Yesterday is Gone".

Manje od godinu dana kasnije, veridba je otkazana, a Adrijana je našla sreću na Markom Jarićem...

Od 2017. godine, ovaj zgodni muzičar nije u emotivnoj vezi.

