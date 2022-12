BILA JE NAJLEPŠA JUGOSLOVENKA, ALI U LJUBAVI NIJE IMALA SREĆE: Udala se za KRALJA NOĆNOG ŽIVOTA, koji je IZGUBIO ŽIVOT u nesreći!

Ana Saso, koja je bila proglašena za najlepšu Jugoslovenku, i danas je sinonim za lepotu i ženstvenost, ali uprkos svojoj velikoj lepoti, ova misica nije imala sreće u ljubavi.

Lepotica, koja je poreklom iz Hrvatske, davne je 1982. godine, kada je imala samo 19, osvojila titulu Mis Jugoslavije, što joj je pomoglo da izgradi svetsku karijeru. Imala je angažmane u Parizu i Milanu, kao i brojne ponude za uloge u filmovima koje je odbila jer nije želela da snima scene u toplesu. Na takmičenju za Mis univerzuma Ana je ušla u top 15, zbog čega je postala simbol lepote na Balkanu.

Ona se dva puta udavala, ali oba braka su se nesrećno završila. Prvi put je bila udata za kralja splitskog noćnog života, Nenada Barea Teklića, koji je u periodu od tri decenije bio vlasnik desetak najboljih kafića i klubova u Dalmaciji. Ovaj brak neslavno je završen, a Teklić je 2014. godine poginuo u saobraćajnoj nesreći.

Ana Saso se nakon toga udala za pravnika Igora Franceskog, međutim ni on nije uspeo - ovaj čovek je bio veliki šarmer, a o njemu se neprestano pričalo da je varao suprugu sa mladim devojkama i to na oči čitavog Splita. Dve godine nakon razvoda Franceski je uhapšen jer su se u njegovom stanu devojke iz jedne organizovane grupe prostituisale.

Ipak, izgleda da je Ana našla svoju mirnu luku, jer je već više od decenije, kako pišu hrvatski mediji, u vezi sa lekarem Hrvojem Tomaševićem.

- S velikim zadovoljstvom kažem da sam nakon četrdesete postala napokon zadovoljna sobom. Nakon svih uspona i padova te brojnih iskustava – i pozitivnih i negativnih – evoluirala sam u svakom smislu. A nadopunjuje me i duhovnost. Sve me to sada čini prezadovoljnom - rekla je Saso, koja je i danas prelepa, pre nekoliko godina za "Gloriju".

