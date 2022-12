MIRNO MI JE SAOPŠTIO, A JA SAM GA PITALA DA LI JE NORMALAN: Olga Odanović otkrila kako je započela vezu sa Draganom Petrovićem

Jedan od najskladnijih parova na našoj sceni su glumci Olga Odanović i Dragan Petrović Pele, koji imaju dvoje dece Jakova i Lenku. Glumački par često ističe da su im deca najveće bogatstvo, ali o njihovom privatnom životu malo se zna.

foto: Goran Srdanov

Naime, iako su već godinama prisutni u javnosti i važe za najpopularnije u svojoj branši, malo je poznato kako su se upoznali i otpočeli ljubavnu bajku.

Kako je glumica jednom prilikom otkrila, to se dogodilo, tokom rada na predstavi "Groblje automobila“, u kojoj su igrali muža i ženu. Pele je odmah shvatio da je sreo ženu svog života. Još na generalnoj probi Olgi je, iz čista mira, rekao: "Ja ću se tobom oženiti“.

- Iako mi je to tako mirno saopštio kao da je sve rešeno, bila sam u šoku i upitala ga da li je normalan jer se nismo ni poznavali kako treba. Tog dana me je ispratio do kuće, odlučan da svrati kod mene. Ubeđivanja da ne živim sama i da imam cimerku nisu mi pomogla da ga odgovorim.

foto: Zorana Jevtić

Stanovala sam u iznajmljenom stanu u Zemunu. Bilo je veoma čudno. Dugo smo sedeli i pričali, a dva dana kasnije uselio kod mene i odmah smo počeli da živimo zajedno - ispričala je u jednom intervjuu glumica, pa dodala da nisu pravili veliko venčanje:

- Bila je to ceremonija bez mnogo pompe na kojoj su pored nas bili prisutni samo kumovi. Nikada nisam volela velika venčanja, što je ostalo do danas. Najvažnije je da sam pored sebe imala pravog čoveka - ispričala je Olga Odanović.

foto: Sonja Spasić

U braku su dobili dvoje dece. Lenka je mlada glumica, a naslednik se poslednjih godina retko pojavljuje u medijima. I Jakov je nasedio ljubav prema filmskoj umetnosti. On je završio produkciju na Fakultetu dramskih umetnosti u Beogradu.

Jakov Petrović retko se pojavljuje u javnosti, ali je sličnost koju ima sa svojim ocem neverovatna.

