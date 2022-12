SLAVNA GLUMICA POKAZALA TRUDNIČKI STOMAK U 49. GODINI: Nedavno objavila da čeka BLIZANCE, a sad oduševila pratioce! Prosto BLISTA!

Glumica i dvostruka dobitnica Oskara, Hilari Svonk (48) spremna je za poslednji Božić pre nego što postane mama. Glumica, koja sa suprugom Filipom Šnajderom očekuje blizance, na Instagramu je objavila fotografiju na kojoj ukrašava jelku dok pokazuje trudnički stomak u crnoj majici dugih rukava koju je uparila s odgovarajućim helankama.

Nosila je i kućne papuče i raspuštenu kosu dok se smešila kameri. Na fotografiji se vide i njena dva psa koja opušteno leže pored okićene jelke, a na prozoru u pozadini video se odraz osvetljenog stabla.

Hilari je objavu opisala nizom stihova božićne pesme Maraje Keri iz 1994, "All I Want for Christmas is You" i dodala emotikone s muzičkim notama.

Nakon što je Hilari objavila fotografiju, njeni prijatelji i obožavatelji zasuli su je komentarima.

"Imaš onaj dečji sjaj", "Taj stomačić, predivna mama medo", "Kakva lepa porodica i predivna jelka", samo su neki od komentara.

Podsetimo, Hilari Svonk je u oktobru ove godine objavila da je trudna u 49. godini, te da se zbog toga oseća blagosloveno, a našli su se čak i oni koji su je zbog toga napali.

Brojni pratioci uputili su joj čestitke, međutim jedan komentar naišao je na niz kritika. "Zar ti nemaš skoro 50 godina? Imaćeš 70 kad budu na fakultetu, a možda, samo možda doživiš njihovo venčanje", napisao je jedan pratilac

Mnogi su ga odmah osudili zbog nepristojnog komentara, a glumica Emi Rosum otišla je korak dalje. "Je*i se", poručila mu je.

