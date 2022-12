PRINC VILIJAM NIKAD OVO NEĆE OPROSTITI HARIJU: Otkriveno šta mu je NAJVIŠE ZASMETALO u skandaloznom dokumentarcu!

Ne prestaje da se priča o dokumentarnoj seriji "Hari i Megan", čije su tri poslednje epizode izašle prošlog četvrtka na popularnom striming servisu Netflix.

Supružnici princ Hari i Megan Markl su u njoj "izneli svoju istinu", kako su naglasili, a ispričali su kako su se upoznali, detalje kraljevskog venčanja i šta se događalo kasnije u njihovom odnosu s kraljevskom porodicom. Takođe su otkrili kako izgleda njihov život nakon što su se preselili u Ameriku, a Megan je rekla da su je iskorišćavali da bi skrenuli pažnju s drugih članova kraljevske porodice.

"Nisu me bacili vukovima, oni su ih hranili mnome", istakla je bivša glumica. Hari je objasnio da su ostali članovi porodice bili ljubomorni na Meganinu popularnost, pa su krenuli da je uništavaju. Uz to je otkrio da je njegov brat Vilijam vikao na njega pred ocem Čarlsom i bakom, kraljicom Elizabetom II kada im je saopštio da želi da ode iz Ujedinjenog Kraljevstva.

Optužio je i oca Čarlsa da govori neistinu, a sve vreme je to Elizabeta dopuštala. Nakon svih optužbi kraljevski stručnjak je za Daily Mail otkrio šta je najviše zasmetalo princu Vilijamu u dokumentarnoj seriji njegovog brata.

On je užasnut zbog neprijateljske upotrebe snimaka princeze Dajane iz intervjua "Panorama" iz 1995, u kojem je govorila o razvodu od Čarlsa. Ledi Di je tada pričala s novinarom Martinom Baširom, koji je izmislio da je dadilja prinčeva Vilijama i Harija, Aleksandra Petifer imala aferu s princem Čarlsom kada je radila kao njegova lična asistenskinja. Novinar je zavarao i Dajanu jer ju je uverio da je dadilja bila trudna pokazavši joj lažni papir od abortusa.

BBC se u julu ove godine izvinio dadilji, Čarlsu i njegovim sinovima Vilijamu i Hariju zbog načina na koji je "pokojna princeza bila prevarena i naknadnog uticaja na njihove živote".

"Da smo radili svoj posao kako treba, princeza Dajana bi znala istinu još za svog života. Izneverili smo nju, kraljevsku porodicu i našu publiku", istakao je direktor BBC-a, koji je obećao da se više nikad kontroverzni intervju neće emitovati.

Kejti Nikol, autorka knjige "The New Royals - Queen Elizabeth’s Legacy and the Future of the Crown" ispričala je da je princ Hari monopolizovao Dajaninu priču govoreći da će Vilijam biti ljut. Naime, Vilijam se zalagao da se snimak kontroverznog intervjua više nikada ne prikazuje, tako da ga frustrira što je to njegov mlađi brat učinio.

"To je prilično antagonistički i nije u redu. Mislim da će način na koji je Hari monopolizovao Dajanin narativ biti sasvim sigurno veoma štetan i za Vilijama", ispričala je kejti.

Neposredno pre prikazivanja kontroverznog intervjua princ Hari je komentarisao:

"Mislim da svi sada znamo da je bila prevarena da bi dala intervju, ali da je istovremeno govorila istinu o svom iskustvu", istakao je.

