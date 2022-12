Dejan Avramović, radio voditelj, gostovao je u emisiji Pusti brigu na Kurir televiziji gde se dotakao legendarnog Đorđa Balaševića.

Naime, on je otkrio da mu je pevač omiljeni umetnik, zapravo za njega, veći od bilo kog drugog na svetu.

- Đole Balašević je meni najbolji umetnik na svetu. Globalno ne postoji niko na svetu koga cenim i volim više od njega. Radio sam nekoliko intervjua sa njim i to mi je nekako vrhunac karijere. Jer čovek koga znam od kada znam za sebe mi je ekskluzivno dao nekoliko intervjua. Za radio poslednjih 30 do 40 godina nije nikome davao, samo meni jer je čuo za mene od ćerke Jovane koja mi je bila u emisiji 2010. godine. Ona i ja smo se tu zbližili i združili i oni su shvatili da mi na Naxi radiu volimo njihove pesme i puštamo ih mnogo - rekao je Avramović, pa potom otkrio jednu anegdotu:

ŠTA JE, NE PREPOZNAJEŠ MI GLAS? Radio voditelj otkrio kako je došao do ekskluzivnog intervjua sa čuvenim ĐOLETOM BALAŠEVIĆEM

- Onda me je Đole u nekom trenutku čak i pozvao telefonom. Nisam imao njegov broj tada. Kada sam se javio usledilo je pitanje "da li je to Dejan, ja sam zloupotrebio svoje poznantsvo sa ćerkom da bi došao do tvog broja". Ja sam bio u šoku jer nisam znao ko je u pitanju. Onda mi je rekao: "Šta je, ne prepoznaješ me? Pričaš o meni svako veče, a sad mi ne prepoznaješ glas". Ja kažem Đole. Tada sam tih 40 minuta koliko smo razgovarali stajao mirno.

