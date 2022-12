BEBA BALAŠEVIĆ OBJAVILA PESMU KOJU JE NAPISALA ZA MASIMA! Ćerka legendarnog kantautora saopštila: Nazvao me i otpevao refren!

Neočekivani odlazak Masima Savića ostavio je u neverici svet muzike iz čitavog regiona, a mnogi su otkrili da postoje brojni muzički planovi koje su dogovorili sa Masimom, a koji će sada ostati nedovršeni.

foto: Dragan Kadić

Masima se prisetila i Beba Balašević, ćerka Đorđa Balaševića, koja je na društvenim mrežama otkrila da je napisala pesmu za Masima i da je od početka znala da on mora da je izvede, a sada je tu pesmu prvi put objavila i napisala kako osetila je kada je Masimo prvi put otpevao refren ove pesme.

- U poslednje dve godine, nažalost, često izgovaram rečenicu: svi pogrešni odlaze. I juče sam. Nisam imala mnogo razgovora sa Masimom, mislila sam da me to čeka i to me je radovalo, jer je on veoma inteligentan, talentovan, lucidan i maštovit čovek... Umetnik koji pored svoje beskrajno zanimljive ličnosti, ima još jednu veoma dragocenu osobinu u svom životu, a to je ljubav između njega i njegove žene... Način na koji je pričao i cenio svoju ljubav za mene je bio neverovatno inspirativan... - napisala je Beba Balašević na Fejsbuku i nastavila:

foto: Beta Nebojsa Mickovic

- Pesma koju sam napisala je ljubavna, govori o tome da će se u život računati samo vreme provedeno sa nekim koga voliš, a da se sve ostalo može smestiti u jedan minut ćutanja... I ja sam to tada rekla i kažem sad, ta pesma je samo za njega i nikog drugog... Zvao me je i otpevao svoju verziju refrena, ja sam sa oduševljenjem slušala kako pesma dobija vrednost koju joj je samo njegov jedinstveni glas mogao dodati. Nažalost, neću je čuti u celosti u njegovom izvođenju...Ne kažem: nikad... Sada moram da zamislim kako to zvuči kada je on peva i ako mene pitate, zvuči magično...

(Kurir.rs)

Bonus video:

//=str_replace(".m3u8",".mp4", $dataUrl) ?> 02:00 SLOBA I JELENA BROJE SITNO DO POROĐAJA, a naslednik će nositi staro srpsko ime PEVAČ UPUTIO DIRLJIVE REČI PODRŠKE SRBIMA NA KiM