MASIMO SAVIĆ JE S ČLANOVIMA ELEKTRIČNOG ORGAZMA NAPISAO JEDAN NARODNJAK: Evo kako glase njegovi stihovi i šta o njemu kaže GILE

Pevač Masimo Savić, koji nas je iznenada napustio 23. decembra u 61. godini, pored rodne Pule i Zagreba, voleo je i Beograd.

foto: Kurir televizija

Nije za to kriva samo njegova velika ljubav s pevačicom Bebi Dol, nego i druženja sa članovima benda EKV i Srđanom Gojkovićem Giletom i njegovim momcima iz Električnog orgazma.

- Sve ljude koje znam u Beogradu volim. Volim i grad. Beograd je naša metropola, u kojoj se bilo koji muzičar uvek oseća jako, jako dobro. Jednostavno, to je grad koji ima nešto, koji ume da pruži maksimum. Čavke iz Orgazma i ja smo napravili jedan narodnjak, koji ide (pevuši): "Ima neko tkivo što nas veže, ima nešto u životu što nas spaja" (smeh). I to Čavke, Gile i ja uvek pevamo kad se nađemo. I to je to - izjavio je Masimo svojevremeno za Rok magazin i dodao:

foto: Luka Šarac

- Posebno sam povezan sa Ekatarinom i Orgazmom. To je generacija. Mi smo generacijski vezani. Slušamo iste stvari, volimo istu muziku, volimo da sviramo i volimo da sviramo zajedno kad god se nađemo. Prepustimo se muzici i onome što će se na stejdžu dogoditi. I dogodi se dobro. Ne radi se tu čak ni o kvalitetu, već o toj vezi, o tome što nas spaja. Šta god da se uradi, biće dobro jer dišemo svi zajedno.

foto: Nebojša Mandić

I Srđan Gojković Gile za Kurir potvrđuje ove reči dragog prijatelja.

- Narodnjak nikad nije snimljen. Za njega smo znali samo nas trojica. Žao mi je što je tako rano otišao. Nisam znao da je bolestan. Nekad davno, osamdesetih, družili smo se kad bi on s grupom Dorijan Grej dolazio u Beograd. Masimo je svakako bio fantastičan pevač i, što je malo ljudi znalo - fantastičan gitarista - kaže Gojković.

Upravo je on svirao gitaru za pesmu "Zadnja noć" sa prvog albuma "Stranac u noći". Izdanje iz 1987. godine obeležili su i hitovi "Zamisli život u ritmu muzike za ples" i "Samo jedan dan", za koju je dobio prvu nagradu na međunarodnom festivalu u Drezdenu.

foto: Beta Nebojsa Mickovic

- U to vreme zagrebački muzičari su bili vezani za Beograd. Mi i dalje odlično prolazimo u Zagrebu, kao i oni u Beogradu. To je uvek bila neka veza. Uvek smo imali publiku - završava Gojković.

Masimo Savić je posle odlaska iz grupe napravio i odličnu solo karijeru. Iza njega ostaje više od trideset albuma sa hitovima koji će se još dugo slušati. Muzičar će biti sahranjen u krugu porodice u Zadru.

