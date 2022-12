SLAVNI GLUMAC SE ZAKLEO DA NEĆE GOVORITI O ĆERKI: Godinama NE RAZGOVARAJU, a kad su ga pitali za nju, dao je UŽASAN odgovor

Slavni glumac Entoni Hopkins 31. decembra puni 87 godina. Iza njega su impozantna karijera, kultne uloge, ali i turbulentan život, a ono što ga je zasigurno zauvek obeležilo je odnos s ćerkom.

Hopkins i Ebigejl (54) su pre nekoliko godina prekinuli svaki kontakt, a glumac o tome ne govori čak ni najbliskijim prijateljima. Pokušaj da se natera da o tome priča javno završio se tako što se Hopkins zakleo da u intervjuima više neće pričati o ćerki.

foto: Profimedia

"Svako ko mu je blizak zna da on ne govori o Ebigejl", rekao je svojevremeno njegov prijatelj za "Dejli mejl" pa dodao: "Toni se godinama borio sa demonima, sada se oseća dobro i tu ranu ne želi da ponovo otvara, makar ne u javnosti".

Za veliki broj njegovih obožavalaca možda bude i iznenađujuća činjenica da Entoni ima ćerku.

Entoni Hopkins ne zna šta se dešava sa njegovim detetom. Tokom skandaloznog intervjua za "RadioTimes" pre dve godine na pitanje da li je postao deda, odgovorio je: "Nemam pojma. Ljudi se razilaze. Porodice se razdvajaju, nastavite sa svojim životom", a potom je dodao:

"Ne zanima me ni na ovaj ni na onaj način. Ne morate da volite porodicu. Deca ne vole svoje očeve. Ne morate da se volite".

Na konstantaciju da su njegove reči hladne, rekao je: "Pa hladne su, život je takav".

Supruga je pokušavala da pomiri slavnog glumca sa ćerkom

Ebigejl je 1990. odlučila da se bavi glumom. Bilo je to poput zemljotresa za Entonija koji joj je ponudio manje uloge u filmovima "Shadowlands" i "The Remains Of The Day". Izgledalo je tada da su popravili odnos, a prijatelji ne znaju zašto su se ponovo udaljili.

Treća supruga pokušala je da pomiri glumca sa ćerkom, ali je razdor među njima ostao.

Entoni Hopkins nalazi se u sjajnoj formi, za šta je njegova Stela zaslužna u velikoj meri. spremajući mu organsku hranu. Sve je u njegovom životu savršeno, osim odnosa sa ćerkom.

(Kurir.rs/ Blic žena)

Bonus video:

//=str_replace(".m3u8",".mp4", $dataUrl) ?> 03:12 POZNATA GLUMICA ŠOKIRALA U SCENIRANJU: Mnogim producentima ne bih dala da prodaju na pijaci, estradu bih odvojila od umetnosti