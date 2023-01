HARI ĆE IZNETI NEPOZNATE DETALJE SMRTI PRINCEZE DAJANE: Eksplozivni intervju od koga DRHTI kraljevska porodica napraviće SKANDAL!

Princ Hari (38) priprema se za izlazak svojih memoara "Spare", koji izlaze za šest dana. Tokom proteklih nekoliko dana dao je dva intervjua. Jedan od njih bio je s Tomom Bredbijem, bivšim kraljevskim dopisnikom koji trenutno radi na ITV-ju, a drugi s Andersonom Kuperom u emisiji "CBS News 60 Minutes".

U razgovoru s Kuperom, Hari je izjavio kako je "izdan" s "curenjem informacija i podmetanjem priča" protiv njega i njegove supruge Megan Markl.

foto: BACKGRID / Backgrid UK / Profimedia

- Porodično pravilo je "nikad se ne žali, nikad ne objašnjavaj", ali to je samo pravilo. Oni će npr. razgovarati s novinarom, a on će doslovno dobiti informacije na kašičicu i napisati tekst. I na kraju će biti istaknuto da su za komentar tražili Bakingemsku palatu. Dakle, kada zadnjih šest godina govore "ne možemo da daju izjavu da bismo vas zaštitili", ali to radite za druge članove porodice, dolazite do tačke kada je ta ćutnja izdaja - rekao je Hari.

U intervjuu s Bredbijem Hari će pričati o porodičnim odnosima i nepoznatim detaljima o smrti princeze Dajane.

Oba intervjua izaći će u nedelju.

(Kurir.rs)

