SLAVIO ROĐENJE ĆERKE KATE DO ZORE: Stevan Piale LUMPOVAO u restoranu, cepali ga celu NOĆ, a on ženi poručio JEDNO (VIDEO)

Glumac Stevan Piale dobio je na Božić drugu ćerku, koja je po rođenju dobila ime Kata. Glumac je rođenje naslednice slavio u jednom restoranu, a atmosferu je podeli sa pratiocima na Instagramu.

On je tokom veselja bio polugo, te se veselio kao nikad dosad, a osmeh sa lica nije skidao!

- Blagosloveni su rođeni na Božić! - piše u opisu videa koji je Stevan podelio na svom Instagram profilu.

- Jedan naš veliki prijatelj je pre nekoliko meseci predložio ime Kata. To je bilo prvi put da supruga Una i ja nismo rekli da ne može i da je glupo. Vreme je prolazilo, a mi se nismo složili ni oko jednog drugog imena, i ostade Kata. Meni je posebno lepa asocijacija na to ime scena iz filma "Munje", u kojoj Zoran Cvijanovic recituje pesmu Ljubivoja Ršumovića o lepoj Kati - istakao je Stevan nedavno za "Hello".

