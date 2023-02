PROŠLA PAKAO SA BIVŠIM KOJI JE ZLOSTAVLJAO I UBIJAO OD BATINA: Pronašla je sreću uz onog pravog i rekla mu sudbonosno "DA"! FOTO

Glumice Ebigejl Breslin se mnogi se sećaju kao slatke plave devojčice sa velikim naočarima iz filma ''Mala Mis Amerike''.

Tada je imala tek 10 godina, a nakon tog filma nastavila je da svoju karijeru gradi u filmskoj industriji. Međutim, mala devojčica sada je odrasla, a na društvenim mrežama podelila je predivne vesti. Naime, Ebigejl se udala za svog dugogodišnjeg dečka Ajru Kanjanskija, s kojim je od 2017. godine.

Prošle godine je Ajra zaprosio Ebigejl i ona se pohvalila prstenom, a sada su podelili i fotografije sa venčanja.

Ebigejl je nosila dugu venčanicu od tila i čipke i raspustila je plavu kosu, dok je mladoženja nosio klasično crno odelo. Par je podelio fotografije prvog plesa i nekoliko fotografija pored sale u kojoj se odvijala prava zabava.

Ajra je podelio i urnebesnu fotografiju mlade na kojoj zbunjena gleda u kameru, vidno raščupana od plesa i slavlja.

''Volim svoju drugu polovinu', napisao je.

Ebigejl je odrasla u Njujorku, a njena je karijera započela kada je imala tek tri godine. Pojavila se u jednoj reklami, nakon koje su je roditelji vodili na audiciju za film "Misteriozni znakovi", u kojem je na kraju glumila kćer glavnog lika kog je igrao Mel Gibson. Imala je manju ulogu u "Princezinim dnevnicima 2" te još nekoliko filmova, a celi svijet počeo je brujati o njoj kada je objavljen film "Mala mis Amerike".

Međutim, njen život nije bio savršen iza kamera. Iako je vešto skrivala svoj privatni život, pre četiri godine je otvorila dušu u jednom intervjuu kada je priznala da ju je bivši dečko silovao. Nakon toga joj je dijagnostikovan PTSP, a objasnila je i kako nije policiji prijavila napad jer je bila u potpunom šoku i nije htela da prizna što se dogodilo. Bojala se da će njen bivši pretiti njenoj porodici te da će je ponovno napasti. Danas je aktivna u borbi za ženska prava i često ističe kako žene ne bi trebalo da ćute kada su takvi gnusni napadi u pitanju, prenosi Dnevnik.hr.

Tokom godina njen život bio sve samo ne bajkovit. Iako je delovalo da će postati velika holivudska zvezda, Ebigejl nije došla na holivudsku A listu glumica. Još uvek se bavi glumom, a u poslednje vreme je glumila u naučnofantastičnim filmovima s horor elementima, a zapravo je i njen privatan život bio prava horor priča.

"Bila sam u jako okrutnoj, zlostavljačkoj vezi skoro 2 godine. Sve je na početku bilo divno, bila sam tako zaljubljena. Nažalost, moj zlostavljač je iskoristio moju naivnost i nevinost pa je ubrzo postao nasilan. Tukao me svakog dana, zaključavao u sobe i terao me da se pravim da je sve u redu. Danima sam skrivala povrede po telu’, napisala je Ebigejl tada.

"Koristila bih korektor i debeli sloj pudera da sakrijem modrice po telu i licu. Bojala sam ga se, ali najgore povrede su bile one psihološke. Vređao me i uništio mi samopoštovanje. Osećala sam se nevrednom ljubavi, ružnom i nevoljenom. Mislila sam da zaslužujem da me se tuče i ugnjetava", rekla je.

