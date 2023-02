DVOLIČNA JE I LICEMERNA, ZABORAVILA NA ONIH 24.000.000 $! Evo zašto su BESNI fanovi opleli po Bijonse posle govora na Gremijima

neće joj to oprostiti

Bijonse se zbog svog govora na dodeli Gremija našla na udaru kritika pa su je mnogi prozvali "dvoličnom" i "licemernom" zbog onog što je rekla na pozornici prilikom prihvatanja nagrade.

foto: Frazer Harrison / Getty images / Profimedia

41-godišnja pevačica ušla je u istoriju oborivši rekord u broju osvojenih Gremija nakon što je na ceremoniji dobila svoju 32. statuu. Govoreći pred publikom, u suzama je zahvaljivala svom suprugu, deci i pokojnom homoseksualnom ujaku pa je naglasila kako je svoj album posvetila crnačkoj i Kvir (queer) plesnoj kulturi.

Međutim, obožavaoci su brzo prozvali zvezdu zbog spominjanja LGBT zajednice u svom govoru, budući da je nedavno održala koncert u homofobnom Dubaiju, za koji je bila plaćena neverovatnih 24 miliona dolara.

"Bijonse zahvaljuje kvir zajednici na dodeli Gremija nekoliko dana nakon što je nastupila u Dubaiju... Sad mi je drago što nije osvojila nagradu za album godine", napisao je jedan korisnik Tvitera.

"Očigledno je zaboravila da je za 24 miliona dolara pristala da peva u zemlji u kojoj ubijaju LGBT osobe", dodao je drugi.

foto: USA TODAY Network / ddp USA / Profimedia

Na koncertu nije izvela nijednu pesmu sa zadnjeg albuma

Da podsetimo, sporni koncert je bio održan samo za osobe s VIP ulaznicama, koje su morale da se pojave u svečanoj odeći. Prisutne je oduševio i veliki vatromet, a od slavnih osoba među publikom pojavili su se Kloi i Hejli Bejli, Nia Long, Kendal Džener i Rebel Vilson.

Nastup je započela pesmom "At Last" Ete Džejms, a zatim su usledili njeni hitovi "Beautiful Liar", "Halo", "Crazy in Love" i drugi. Zanimljivo je da Bijonse nije izvela nednu pesmu sa svog poslednjeg albuma "Renaissance" iz 2022., koji je nominovan za nagradu Gremi i koji je posvetila LGBT zajednici, piše Index.hr.

(Kurir.rs)

Bonus video:

01:35 NA ŠTA JE CILJALA NEVENA BOŽOVIĆ KADA JE SPOMENULA ODNOS SA SAROM JO! Pevačica na Skale festivalu STAVILA TAČKU JEDOM ZA SVAGDA!