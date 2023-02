IMA 100 KG I NOSI TOPOVE I MINIJATURNE BIKINIJE: Ova glumica je OLIČENJE SAMOPOUZDANJA i prkosi OPUŠTENIM STOMAKOM i CELULITOM

Slavna glumica Barbi Fereira, koju je publika najviše zavolela kroz popularnu seriju "Euforija", napravila je predah od obaveza i trenutno odmara u sunčanom Riju sa prijateljima. Očekivano, paparaci su je pratili u stopu, a nakon što su njene fotografije preplavile mreže, komentari su bili podeljeni.

Sa jedne strane su bili oni koji su joj aplaudirali na "hrabrom" izboru kupaćeg kostima, a na drugoj strani su oni koji smatraju da bi Barbi trebalo da se "pokrije", s obzirom da po njihovom mišljenju ne izgleda onako kako bi trebalo za takav tip bikinija.

Ipak, glumica nikad nije bila neko ko je reagovao na loše komentare. Ipak, u isto vreme, nije joj se dopadalo ni to što je "slave" jer nosi komade koje navodno ne bi trebalo.

"Nije radikalno od mene kada nosim krop top", rekla je jednom prilikom. "Ovakvi komentari su samo izrečeni komplimenti. Ovo radim od svoje 16. godine. Imam 25 godina", dodala je. Sa jedne strane, Fereira umnogome nalikuje liku koji je igrala u "Euforiji", te se u više navrata čak i preispitivala vezano za sam pokret bodypostivity-ja.

Naime, Fereira je godinama pre "Euforije" bila model, a prihvatanje većih tela nažalost bilo je kratkog daha.

"Mislim da veća tela više nisu 'u trendu' kao što su bila, što mi je zaista tužno. Ali to je više razgovor o tome da se svi borimo sa ljubavlju prema sebi, a ne mislim da su mladi to već shvatili", rekla je ona.

Glumica ističe da je ovo primetila upravo tako što su joj ljudi aplaudirali kada je nosila odeću koju uglavnom nose mršavije osobe, ubeđeni da tako podržavaju bodypositivity pokret.

Fereira takođe otkriva da je na nju veći pritisak da voli svoje telo zbog svoje veličine.

"Toliko je smešno da ljudi to samo pretpostavljaju", rekla je ona. "Šta, jesam li ikada to rekla? Nikad to nisam rekla. Vi to kažete. Vi ste to objavili o meni", rekla je glumica, čime je jasno stavila do znanja da možda ni ona sama nije uvek zadovoljna kako izgleda.

