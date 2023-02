SLAVNU GLUMICU KRIVE ZA SMRT NJENO TROJE DECE: Ljubav života je ostavila ZBOG NJENE ĆERKE, a sin otkriva GNUSNE DETALJE

Slavna glumica imala je ukupno 14-oro dece, a doneli su joj brojne probleme. Jedna joj je otela ljubav života i udala se za njega, druga ga optužila za silovanje, a glasine o smrti njih troje su strašne...

Američka glumica Mia Farou proslavila je svoj 78. rođendan, a u svom dugom životu je prošla zaista mnogo toga. Osim po svojoj zavidnoj filmskoj karijeri, poznata je i po vezama sa svetski slavnim muškarcima, ali i po nekoliko skandala. Od udaje za više nego dvostruko starijeg glumca, preko skandaloznog raskida s rediteljem koji ju je varao s njenom usvojenom ćerkom, do optužbi za smrt njeno troje usvojene dece, Mia Farou većinu života nije silazila s naslovnih stranica.

Kad je imala samo 21 godinu udala se za legendarnog pevača i glumca Frenka Sinatru, koji je tad imao 50 godina, pa je jasno da je njihova veza izazivala podizanje obrva čak i u holivudskim krugovima. Razveli su se samo dve godine kasnije, ali su do kraja njegovog života ostali dobri prijatelji.

Njen drugi brak bio je s kompozitorom Andreom Previnom, za kog se udala 1970, a zajedno su ostali devet godina. S Previnom je krenula u usvajanje dece, što će joj umnogome odrediti budućnost. Inače, Mia je imala ukupno 14-oro dece, od kojih četvoro biološke i 10-oro usvojene. Međutim, jedna usvojena ćerka koštala ju je najviše.

Ćerka koja ju je skupo koštala

Sve je počelo 1977, kad su Mia i njen bivši suprug, Andre Previn, usvojili siromašnu sedmogodišnju devojčicu iz Koreje. Zanimljivo je da je Mia pre toga morala da se potrudi da izbori promenu zakona jer je u to vreme parovima bilo dozvoljeno da usvoje samo dvoje dece iz inostranstva, a njih dvoje su tad već imali dva usvojena sina iz Vijetnama, uz svoja dva biološka sina blizanca.

Već iduće godine nakon što su usvojili devojčicu, Mia i Andre su odlučili da se razvedu, a samo godinu dana kasnije započela je vezu sa slavnim filmskim rediteljem Vudijem Alenom, s kojim je ostala 12 godina, a zajedno su snimili 13 filmova. Glumica tad nije ni slutila da će se ova veza za nju završiti slomljenim srcem, a nije mogla ni da pretpostavi da se krivac za njihov rastanak već nalazi pod njenim krovom.

Par se upoznao u jednom restoranu na Menhetnu kad je Mia imala 34 godine i sedmoro dece, a Alen 43 godine i nije baš bio sklon porodičnom životu.

Kad ga je upoznala sa svojom porodicom, njena usvojena ćerka Sun Ji Previn imala je samo 10 godina i nije bila oduševljena novim muškarcem u kući.

"Vudi nije bio zainteresovan za nas decu. A osećaj je bio obostran, ni mi nismo bili zainteresovani da upoznamo njega. Mrzela sam ga jer je bio s mojom majkom, a ja nisam shvatala kako iko može da bude s takvom zlom osobom. Mislila sam da je on sigurno isti takav", ispričala je ona kasnije za Vulture.

Iako Vudi nije bio lud za roditeljstvom, 1985. je pristao da s Mijom usvoji još jedno dete, te je u njihov dom stigla i Dilan, koja će kasnije reditelja teško optužiti za zlostavljanje, a ubrzo je usvojila i sina Mosesa. 1987. Mia i Vudi dobili su biološkog sina Ronana.

U međuvremenu je on počeo da se povezuje sa Sun Ji. Ona je ispričala da je njihovo prijateljstvo započelo kad je ona u trećem razredu srednje škole slomila zglob na fudbalu, a on ju je odvezao kod lekara. Ubrzo su zajedno počeli da idu na košarkaške utakmice. Pre toga, objasnila je jednom Sun Ji, njih dvoje praktično nisu ni razgovarali, a na kasnijem suđenju je istakla da joj on "nikad nije bio očinska figura".

Vezu su započeli u decembru 1991, kako je kasnije Vudi na sudu otkrio "nekoliko dana nakon Božića", kad je ona došla da provede zimske praznike kod kuće tokom prve godine fakulteta.

On je imao 56 godina, a ona 21. Svoju vezu nisu mogli dugo da kriju, već je u januaru iduće godine Mia u Vudijevom stanu pronašla obnažene fotografije Sun Ji i saznala za njihovu aferu. Alen je tvrdio da više nije bio u vezi s Mijom kad je započeo vezu sa Sun Ji, a opisao je da je sve započelo kao afera koja se razvila u nešto više. Sun Ji je pak 2018. priznala da se u njega odmah zaljubila: "Već nakon prvog poljupca sam poludela za njim".

U avgustu 1992. njihova veza je počela da puni medije, a Vudi Alen je objavio izjavu u kojoj je rekao da je zaljubljen u nju. Sun Ji je priznala da ju je to iznenadilo.

"Saznala sam da me voli kad je to izjavio na konferenciji za medije i pustio to u javnost. Čak i tad nisam bila sigurna da to zaista misli. Nikad to nismo rekli jedno drugom", ispričala je jednom prilikom.

Teške optužbe druge ćerke

U međuvremenu, Mia Farou optužila je Alena za seksualno zlostavljanje njihove usvojene sedmogodišnje ćerke. Devojčica je navodno tvrdila da joj je poočim dirao "intimne delove tela" dok su bili zajedno na tavanu. Alen je tvrdio da mu Farou sve namešta zbog toga što ju je ostavio, a istina o tim optužbama nikada do kraja nije razjašnjena. Sud ga je na kraju oslobodio optužbi za zlostavljanje.

U svom prvom javnom istupu, u avgustu 1992, Sun Ji je rekla da ranije nije imala nikakav odnos s Vudijem tokom odrastanja, te da je u posete počeo redovno da dolazi tek nakon što je usvojio Dilan.

"Kad smo se Vudi i ja zbližili, Mia i on su već bili raskinuli. Mislim da bi ona bila jednako ljuta da je završio s nekom drugom glumicom ili svojom sekretaricom", ispričala je tad za Newsweek.

Rekla je i da ju je Mia fizički zlostavljala, a optužbe da je Alen zlostavljao njenu usvojenu sestru Dilan nazvala je "smešnim".

Sun Ji Previn i Vudi Alen venčali su se 23. decembra 1997. godine, a njegov agent je tad medijima rekao da su u brak stupili "jer su osećali da je bilo pravo vreme". Dve godine kasnije usvojili su ćerkicu Bečet Damejn Alen, a nakon godinu dana usvojili su i Menzi Tio Alen.

U intervjuu za magazine Time 2001. godine Alen je komentarisao da je njegova veza sa Sun Ji "savršeno zdrava" i da se nije pokajao zbog toga.

"Srce želi ono što želi. Nema logike u tim stvarima. Upoznaš nekog i zaljubiš se i to je to", rekao je tad.

Iako su im mnogi zbog razlike od 35 godina predviđali brzi razvod, a i prozivali ih zbog situacije u kojoj su se spojili, Vudi i Sun Ji ostali su zajedno do današnjeg dana, a nedavno su snimljeni u Parizu, gde on snima svoj prvi film na francuskom pod nazivom "Wasp 22". U braku su već 25 godina. On trenutno ima 85 godina, a ona 52.

Inače, 2021. godine na HBO-u je objavljena dokumentarna serija "Allen v. Farrow", koja se bavila Mijinim optužbama protiv Vudija, a u kojoj je on odbio da učestvuje.

"Ne mogu da krivim Sun Ji za ono što se dogodilo između njih. Ona je tad bila samo stidljivo dete i sve se to događalo u našoj kući. On mora da snosi punu odgovornost za to. Podsticala sam njihovo druženje od samog početka, ali od svog partnera ne očekuješ da spava s tvojom ćerkom tebi iza leđa", ispričala je u dokumentarcu Mia.

Najgore optužbe protiv majke

Sun Ji i Dilan nisu jedina Mijina deca za koju se vežu skandalozne priče. Naime, pojavile su se glasine koje glumicu krive za smrt svoje troje dece: ćerke Tam, koja je preminula kad je imala samo 17 godina, ćerke Lark, koja umrla s 35 i sina Tadeusa, koji je preminuo s 29 godina. Mnogo je tome doprinela objava koju je njen sin Moses objavio na blogu 2018, a u kojoj je opisao svoje problematično detinjstvo, kritikovao Miju i tvrdio da ih je zlostavljala. Izneo je tvrdnju da je 17-godišnja Tam oduzela sebi život nakon svađe s majkom.

"Jednog poslepodneva 2000. godine, nakon poslednje svađe s Mijom, koja se završila tako da je moja majka napustila kuću, Tam je počinila samoubistvo predozirajući se pilulama. Moja majka svima govori da je to bilo slučajno predoziranje jer je Tam, koja je bila slepa, uzela pogrešne pilule, ali Tam je imala odlično pamćenje i sve je prepoznavala po dodiru, a jasno je da joj slepoća nije uticala na sposobnost da broji", napisao je Moses.

Mia je navedeno porekla u izjavi koju je objavila na društvenim mrežama.

"Kao majci 14-oro dece, moja porodica mi znači sve. Iako sam izabrala karijeru koja me stavlja u javnost, moja deca su odlučila da vode živote u privatnosti. Poštujem njihove želje i zato sam jako izbirljiva oko toga šta ću objaviti na društvenim mrežama", započela je Mia.

"Malo porodica je savršeno, a svaki roditelj koji je izgubio dete zna da je to nemilosrdna bol. Međutim, neke zlobne glasine koje su utemeljene na neistinama su se pojavile na internetu, a tiču se života troje moje dece. Da bih ispoštovala uspomene na njih i svaku porodicu koja se suočila sa smrću deteta, odlučila sam ovo da objavim", pisala je glumica.

"Moja voljena kći Tam preminula je sa 17 od slučajnog predoziranja lekovima koje je dobila na recept, a bili su joj potrebni zbog strašnih migrena od kojih je patila i zbog problema sa srcem. Moja ćerka Lark bila je izvanredna žena, predivna ćerka, sestra, partnerka i majka svojoj deci. Preminula je s 35 od komplikacija izazvanih AIDS-om, koji je dobila od prethodnog partnera. Uprkos svojoj bolesti, živela je plodan i lep život sa svojom decom i dugogodišnjim partnerom. Nadvladala ju je bolest i iznenada je preminula na Božić, u naručju svog partnera. Moj hrabri sin Tadeus je imao 29 i bio u srećnoj vezi, svi smo se nadali venčanju, ali veza je naglo prekinuta, a on je sebi oduzeo život. To su neizrecive tragedije. Bilo kakva druga nagađanja o njihovim smrtima znak su nepoštovanja prema njihovim životima, životima njihove dece i njihovih bližnjih", napisala je Mia.

"Zahvalna sam što sam majka 14-oro dece koja su me blagoslovila sa 16 unuka. Iako smo upoznali patnju, naši životi danas su puni ljubavi i radosti", zaključila je.

