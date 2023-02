SKANDALČINA NA SANREMU! Plesao i VRCKAO kolegi u krilu, sve pucalo od VRELINE, a onda ga izveo na scenu i STRASNO poljubio! VIDEO

Na festivalu Sanremo reper Roza Kemikal (25) je pažnju privukao kada je prišao svom kolegi reperu Fedezu (33) i zaplesao mu u krilu, a zatim je otišao i korak dalje.

Nakon što mu je plesao u krilu, odnosno tverkao, izveo ga je na binu gde su zajedno pevali. Na kraju mu se približio i poljubio ga u usta.

foto: Printscreen/Youtube

Publika je na ovaj neočekivani potez reagovala ovacijama, a sam Fedez je bio zbunjen potezom kolege muzičara.

Na društvenim mrežama pojavili su se razni homofobni komentari, ali i oni koji su pisali da je festival zbog ovakvih ljudi i postupaka propao.

Drugi su ih komentarisali da su kopirali Madonu (64) i Britni Spirs (41), koje su se 2003. na dodeli MTV nagrada takođe poljubile u usta.

Andate a raccontarlo all’estero che questa è la televisione pubblica di un Paese occupato dai #fascisti e dagli omofobi!! Non volendo #Fedez e #RosaChemical col loro gesto discutibile hanno dimostrato che qualcuno crea e contrasta fantasmi inesistenti!#Sanreno2023 #12febbraio pic.twitter.com/S3U12Fw9Ok — Giorgio La Porta (@Giorgiolaporta) February 11, 2023

Reper je kasnije objasnio da nije planirao to da uradi već je bio inspirisan u trenutku.

- Još uvek razmišljam o tom poljupcu, ako je tako malo dovoljno da ljudi pričaju o tome sami, rekao bih da sam to uradio veoma dobro. Ništa nije bilo planirano u tom poljupcu. Bio je to performans, mi smo umetnici i to radimo. Želeo sam da pošaljem poruku ljubavi, slobode i jednakosti. Ako sam posle svih tih kontroverzi završio na osmom mestu, to znači da su me razumeli i da je poruka stigla - izjavio je reper, a prenosi 24sata.hr.

Novinare je zanimalo kako će reagovati Fedezova supruga, influencerka Kjara Feranji (35).

- Nisam se još suočio s njom, nadam se da nije ljuta - rekao je Roza Kemikal.